В России чиновников заставляют сдавать загранпаспорта – британская разведка

По ее данным, многие госслужащие в РФ, вероятно, получили приказ сдать паспорта Федеральной службе безопасности.
В сводке также сказано, что находящиеся ближе к центру власти чиновники сталкиваются с все более жесткими ограничениями, в частности, им запрещены все зарубежные поездки на отдых.
"Это расширение существующих мер, они повторяют времена Советского Союза. Ограничения на поездки были ужесточены после аннексии Крыма Россией в 2014 году. Эти меры, вероятно, предназначены для предотвращения бегства или дезертирства все более недовольных чиновников", – пишет британское минобороны.
Там прогнозируют, что круг россиян, для которых границы РФ закрыты, будет существенно расширяться.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 15 March 2023— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) March 15, 2023
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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/FftfJs4bJP
21 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил "частичную" мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину о ее завершении.
20 сентября, когда обращение Путина только анонсировалось, в российском сегменте Google увеличилось количество запросов о том, как уехать из РФ или получить отсрочку от армии, а на следующий день, уже после объявления Путиным о мобилизации, в несколько раз выросли цены на авиабилеты из РФ.
На автомобильных КПП на границе России с рядом стран возникли пробки из-за большого количества желающих уехать. В частности, большие скопления машин наблюдаются на границе с Финляндией, Монголией, Казахстаном, Грузией.
Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки.
7 декабря президент РФ заявил, что в продолжении мобилизационных мероприятий в РФ "нет необходимости". Он уточнил, что 150 тыс. мобилизованных россиян находятся в резерве, еще 150 тыс. отправлены в зону боевых действий в Украине.