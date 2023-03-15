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В России чиновников заставляют сдавать загранпаспорта – британская разведка

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Власти РФ опасаются бегства или дезертирства россиян
Власти РФ опасаются бегства или дезертирства россиян
Фото: ЕРА

Россия вводит новые ограничения на выезд для военнообязанных. Об этом говорится в сводке военной разведки, которую министерство обороны Великобритании опубликовало 15 марта в Twitter.

По ее данным, многие госслужащие в РФ, вероятно, получили приказ сдать паспорта Федеральной службе безопасности.

В сводке также сказано, что находящиеся ближе к центру власти чиновники сталкиваются с все более жесткими ограничениями, в частности, им запрещены все зарубежные поездки на отдых.

"Это расширение существующих мер, они повторяют времена Советского Союза. Ограничения на поездки были ужесточены после аннексии Крыма Россией в 2014 году. Эти меры, вероятно, предназначены для предотвращения бегства или дезертирства все более недовольных чиновников", – пишет британское минобороны.

Там прогнозируют, что круг россиян, для которых границы РФ закрыты, будет существенно расширяться. 

Контекст:

21 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил "частичную" мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину о ее завершении.

20 сентября, когда обращение Путина только анонсировалось, в российском сегменте Google увеличилось количество запросов о том, как уехать из РФ или получить отсрочку от армии, а на следующий день, уже после объявления Путиным о мобилизации, в несколько раз выросли цены на авиабилеты из РФ.

На автомобильных КПП на границе России с рядом стран возникли пробки из-за большого количества желающих уехать. В частности, большие скопления машин наблюдаются на границе с ФинляндиейМонголиейКазахстаномГрузией.

Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки.

7 декабря президент РФ заявил, что в продолжении мобилизационных мероприятий в РФ "нет необходимости". Он уточнил, что 150 тыс. мобилизованных россиян находятся в резерве, еще 150 тыс. отправлены в зону боевых действий в Украине.

Теги: Россия, Великобритания, ФСБ, граница, чиновники, военная разведка
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