В России чиновников заставляют сдавать загранпаспорта – британская разведка

По ее данным, многие госслужащие в РФ, вероятно, получили приказ сдать паспорта Федеральной службе безопасности.

В сводке также сказано, что находящиеся ближе к центру власти чиновники сталкиваются с все более жесткими ограничениями, в частности, им запрещены все зарубежные поездки на отдых.

"Это расширение существующих мер, они повторяют времена Советского Союза. Ограничения на поездки были ужесточены после аннексии Крыма Россией в 2014 году. Эти меры, вероятно, предназначены для предотвращения бегства или дезертирства все более недовольных чиновников", – пишет британское минобороны.

Там прогнозируют, что круг россиян, для которых границы РФ закрыты, будет существенно расширяться.