75% жителей Земли опасаются применения оружия массового поражения в ближайший год – опрос

По сравнению с опросом 2021 года этот показатель вырос на девять процентных пунктов и оказался выше, чем был в 2017 году (71%), когда ядерную бомбу испытала Северная Корея, отмечает Ipsos.

Самый высокий уровень обеспокоенности возможным применением оружия массового поражения зафиксирован в Таиланде (84%), Турции (82%) и Японии (81%).

Самый низкий – во Франции (63%).

Ipsos подчеркнул, что страх перед ядерной атакой в 2022 году стал более актуальным, чем взлом личной информации в мошеннических или шпионских целях.

Жители Украины и России участия в опросе не принимали.

Скриншот: ipsos.com

Социологическое исследование Ipsos проводил для форума по международной безопасности в Галифаксе (Канада). Было опрошено более 32 тыс. человек в 29 странах.