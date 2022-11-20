75% жителей Земли опасаются применения оружия массового поражения в ближайший год – опрос

По сравнению с опросом 2021 года этот показатель вырос на девять процентных пунктов и оказался выше, чем был в 2017 году (71%), когда ядерную бомбу испытала Северная Корея, отмечает Ipsos.
Самый высокий уровень обеспокоенности возможным применением оружия массового поражения зафиксирован в Таиланде (84%), Турции (82%) и Японии (81%).
Самый низкий – во Франции (63%).
Ipsos подчеркнул, что страх перед ядерной атакой в 2022 году стал более актуальным, чем взлом личной информации в мошеннических или шпионских целях.
Жители Украины и России участия в опросе не принимали.
Социологическое исследование Ipsos проводил для форума по международной безопасности в Галифаксе (Канада). Было опрошено более 32 тыс. человек в 29 странах.
Применение ядерного оружия в 2022 году чаще всего связывают с полномасштабным вторжением России в Украину и вероятным использованием оружия массового поражения на фоне неудач Москвы на фронте.
21 сентября президент России Владимир Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие.
Госсекретарь США Энтони Блинкен 25 сентября в интервью CBS News отметил, что США предупредили РФ о возможных "ужасающих последствиях" в случае применения страной-агрессором ядерного оружия. По данным The Washington Post, между администрацией президента США Джо Байдена и властями России идет переписка, в ходе которой российскую сторону предупредили о последствиях в случае применения ядерного оружия в войне против Украины.
В конце октября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о возможном применении Украиной "грязной бомбы" в войне против России в ходе телефонных разговоров с министрами обороны США, Франции, Турции, Великобритании, Индии и Китая. Эти заявления значат, что Россия сама готовит такой удар, подчеркнул Зеленский.
27 октября Путин заявил, что Россия "никогда не говорила" о возможном применении своего ядерного оружия, а "только намеками отвечала".
По информации The New York Times, высокопоставленные российские военные обсуждали, когда и как Россия может применить тактическое ядерное оружие в Украине. Такая информация была распространена внутри правительства США в октябре, сообщило издание 2 ноября.
По оценкам Пентагона, в арсенале России имеется до 2 тыс. единиц тактического ядерного оружия, предназначенного для применения на полях сражений с целью подавления обычных сил.