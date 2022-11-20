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75% жителей Земли опасаются применения оружия массового поражения в ближайший год – опрос

Применения ядерного оружия опасаются в том числе Россией
Применения ядерного оружия опасаются в том числе Россией
Фото: ЕРА

75% жителей планеты считают реальной угрозой применение в ближайшие 12 месяцев ядерного, химического или биологического оружия массового поражения. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, опубликованные 18 ноября компанией Ipsos Group S.A.

По сравнению с опросом 2021 года этот показатель вырос на девять процентных пунктов и оказался выше, чем был в 2017 году (71%), когда ядерную бомбу испытала Северная Корея, отмечает Ipsos.

Самый высокий уровень обеспокоенности возможным применением оружия массового поражения зафиксирован в Таиланде (84%), Турции (82%) и Японии (81%).

Самый низкий – во Франции (63%).

Ipsos подчеркнул, что страх перед ядерной атакой в 2022 году стал более актуальным, чем взлом личной информации в мошеннических или шпионских целях.

Жители Украины и России участия в опросе не принимали.

Скриншот: ipsos.com
Скриншот: ipsos.com

Социологическое исследование Ipsos проводил для форума по международной безопасности в Галифаксе (Канада). Было опрошено более 32 тыс. человек в 29 странах.

Контекст:

Применение ядерного оружия в 2022 году чаще всего связывают с полномасштабным вторжением России в Украину и вероятным использованием оружия массового поражения на фоне неудач Москвы на фронте.

21 сентября президент России Владимир Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 25 сентября в интервью CBS News отметил, что США предупредили РФ о возможных "ужасающих последствиях" в случае применения страной-агрессором ядерного оружия. По данным The Washington Post, между администрацией президента США Джо Байдена и властями России идет переписка, в ходе которой российскую сторону предупредили о последствиях в случае применения ядерного оружия в войне против Украины.

В конце октября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о возможном применении Украиной "грязной бомбы" в войне против России в ходе телефонных разговоров с министрами обороны США, Франции, ТурцииВеликобританииИндии и Китая. Эти заявления значат, что Россия сама готовит такой удар, подчеркнул Зеленский.

27 октября Путин заявил, что Россия "никогда не говорила" о возможном применении своего ядерного оружия, а "только намеками отвечала".

По информации The New York Times, высокопоставленные российские военные обсуждали, когда и как Россия может применить тактическое ядерное оружие в Украине. Такая информация была распространена внутри правительства США в октябре, сообщило издание 2 ноября.

По оценкам Пентагона, в арсенале России имеется до 2 тыс. единиц тактического ядерного оружия, предназначенного для применения на полях сражений с целью подавления обычных сил.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Турция, оружие, Франция, Япония, Таиланд, ядерное оружие, соцопрос, угрозы, планета
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