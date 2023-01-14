Арестович: Состояние российского ядерного арсенала еще проверять и проверять. Возможно, 86% ракет и не полетит никуда

"Сразу забрать [у России] все ядерное оружие не получится, я думаю, но можно поставить вопрос его контроля: его реального состояния и контроля. В обмен. Прямо привязывается вопрос обладания ядерным оружием к снятию санкций. Не прекращение агрессии против Украины, Грузии и в других местах, а именно владение ядерным оружием. Контроль – к санкциям. То есть санкции Запад снимает, только если ядерное оружие ставится под контроль, например", – сказал Арестович.

Он подчеркнул, что владение ядерным оружием требует серьезных финансовых вложений.

"Потом, если, например, проведен аудит, выясняется, что у них 70% ракет уже не летает, потому что поддерживать их в боеготовом состоянии – это очень дорогая игрушка. Специалистов нужно много и так далее. Ядерная ракета – это же не обычный снаряд. Он излучает и разрушает электронику, которая находится в самой ракете. Там нужно проводить постоянно регламентные работы. Очень недешевые. Надо перезаряжать и всякое такое. Это целая история. И многие уже говорили о том, что состояние реальное российского ядерного арсенала еще проверять и проверять. Возможно, там 86% не полетит никуда", – резюмировал Арестович.

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