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Арестович: Состояние российского ядерного арсенала еще проверять и проверять. Возможно, 86% ракет и не полетит никуда

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Арестович подчеркнул, что владение ядерным оружием требует серьезных финансовых вложений
Арестович подчеркнул, что владение ядерным оружием требует серьезных финансовых вложений
Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

Возможности России использовать свое ядерное оружие, скорее всего, сильно ограничены из-за его неудовлетворительного состояния. Такое мнение в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман выразил советник Офиса президента Украины Алексей Арестович.

"Сразу забрать [у России] все ядерное оружие не получится, я думаю, но можно поставить вопрос его контроля: его реального состояния и контроля. В обмен. Прямо привязывается вопрос обладания ядерным оружием к снятию санкций. Не прекращение агрессии против Украины, Грузии и в других местах, а именно владение ядерным оружием. Контроль – к санкциям. То есть санкции Запад снимает, только если ядерное оружие ставится под контроль, например", – сказал Арестович.

Он подчеркнул, что владение ядерным оружием требует серьезных финансовых вложений.

"Потом, если, например, проведен аудит, выясняется, что у них 70% ракет уже не летает, потому что поддерживать их в боеготовом состоянии – это очень дорогая игрушка. Специалистов нужно много и так далее. Ядерная ракета – это же не обычный снаряд. Он излучает и разрушает электронику, которая находится в самой ракете. Там нужно проводить постоянно регламентные работы. Очень недешевые. Надо перезаряжать и всякое такое. Это целая история. И многие уже говорили о том, что состояние реальное российского ядерного арсенала еще проверять и проверять. Возможно, там 86% не полетит никуда", – резюмировал Арестович.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

21 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 25 сентября в интервью CBS News отметил, что США предупредили РФ о возможных "ужасающих последствиях" в случае применения страной-агрессором ядерного оружия. По данным The Washington Post, между администрацией президента США Джо Байдена и властями России идет переписка, в ходе которой российскую сторону предупредили о последствиях в случае применения ядерного оружия в войне против Украины.

В конце октября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о возможном применении Украиной "грязной бомбы" в войне против России в ходе телефонных разговоров с министрами обороны США, Франции, ТурцииВеликобританииИндии и Китая. Эти заявления значат, что Россия сама готовит такой удар, подчеркнул Зеленский.

27 октября во время выступления в дискуссионном клубе "Валдай" Путин заявил, что Россия "никогда не говорила" о возможном применении своего ядерного оружия, а "только намеками отвечала".

По информации The New York Times, высокопоставленные российские военные обсуждали, когда и как Россия может применить тактическое ядерное оружие в Украине. Такая информация была распространена внутри правительства США в октябре, сообщило издание 2 ноября. По оценкам Пентагона, в арсенале России имеется до 2 тыс. единиц тактического ядерного оружия, предназначенного для применения на полях сражений с целью подавления обычных сил.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, санкции, ядерное оружие, Алексей Арестович, ракеты
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