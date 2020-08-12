"Это будет выглядеть как согласие с репрессиями Лукашенко". Сенатор США призвал не восстанавливать дипломатические отношения с Беларусью

Сенатор США Крис Мерфи выступил с предложением о приостановке процесса восстановления дипломатических отношений с Беларусью в связи с жестоким подавлением протестов после выборов президента.

В Соединенных Штатах выступили с предложением не назначать посла США в Беларуси после жестокого подавления акций протеста в связи со спорными результатами выборов президента страны. Об этом 11 августа написал сенатор Крис Мерфи в Twitter.

Он уточнил, что президент США Дональд Трамп хочет восстановить дипломатические отношения с Беларусью. Кандидатура посла ожидает согласования сенатом.

Однако, по мнению Мерфи, сейчас это было бы большой ошибкой. "Это будет выглядеть как согласие с репрессиями Лукашенко. Сенату стоит отложить это назначение", – написал он.

Trump wants to restore diplomatic relations with Belarus. The Ambassador nominee is pending in the Senate.



Right now, this would be a huge mistake. It would look like an endorsement of Lukashenko’s crackdown.



The Senate should set aside this nomination. — Chris Murphy (@ChrisMurphyCT) August 11, 2020

Посол США покинул Беларусь в 2008 году, вскоре после того, как Минск отозвал главу диппредставительства из Вашингтона. Отзыв белорусского посла стал реакцией на введение санкций против государственной компании "Белнефтехим". В течение следующих 12 лет посольства США и Беларуси возглавляли временные поверенные. Договоренность об обмене послами между США и Беларусью была достигнута в сентябре 2019 года на встрече заместителя госсекретаря Соединенных Штатов Дэвида Хейла с белорусским президентом Александром Лукашенко.

На должность посла в Беларуси Трамп предложил кандидатуру Джули Фишер, которая сейчас занимает должность заместителя помощника госсекретаря по Западной Европе и ЕС в бюро Госдепартамента по делам Европы и Евразии.

В Беларуси 9 августа прошел основной день голосования на президентских выборах. Согласно предварительным результатам Центризбиркома страны, за президента Александра Лукашенко проголосовали 80,2% избирателей, за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую – 9,9%.

После закрытия избирательных участков в нескольких городах Беларуси начались протесты, самые массовые – в Минске. Между силовиками и протестующими начались стычки. Для разгона протестующих в центре Минска силовики применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. Правозащитники информировали о десятках пострадавших и минимум одном погибшем во время протеста.

10 августа в центр Минска стянули милицейские автобусы и автозаки. Власти города перекрыли шесть станций метро "для обеспечения безопасности пассажиров" перед акцией протеста несогласных с результатом выборов. Протестующие стали забрасывать ОМОН "коктейлями Молотова". Протесты начали стихать около 1.30, к 3.00 ситуация, по данным СМИ, стабилизировалась.