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Минобороны России хочет снять запрет на свободную продажу боевых отравляющих веществ

Министерство обороны России посчитало целесообразным вывести боевые отравляющие вещества из списка продукции, которую нельзя свободно продавать на территории страны. В ведомстве заявили, что химическое оружие в стране не производится.

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Минобороны России: Запрет на продажу боевых отравляющих веществ уже не имеет смысла
Минобороны России: Запрет на продажу боевых отравляющих веществ уже не имеет смысла
Фото: depositphotos.com

Министерство обороны России предложило убрать боевые отравляющие вещества из списка продукции, свободная реализация которой в России запрещена. Документ о внесении таких поправок в указ президента России от 1992 года размещен на официальном портале правовых актов.

В пояснительной записке к документу сказано, что Россия в 1997 году присоединилась к Конвенции о запрещении химического оружия, поэтому с тех пор в стране оно не производится. Старые запасы химоружия уничтожены, поэтому, как считают в минобороны, пункт о запрете реализации боевых отравляющих веществ потерял смысл.

"В настоящее время все запасы химического оружия, хранившиеся на территории Российской Федерации, уничтожены, ‎а реализация химического оружия (в том числе токсичных химикатов, относящихся к химическому оружию, и их прекурсоров) запрещена указанной конвенцией, в связи с чем боевые отравляющие вещества целесообразно исключить из перечня", – сказано в записке.

Документ минобороны России появился на фоне расследования отравления российского оппозиционера Алексея Навального. В его организме нашли следы вещества, похожего по составу на нервно-паралитическое боевое вещество "Новичок".

Рейсовый самолет, на котором Навальный возвращался в Москву после поездки по Сибири, 20 августа экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считали, что в чай ему подмешали токсичное вещество.

Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Основным диагнозом Навального в российской больнице назвали нарушение обмена веществ.

Изначально российские медики не отпускали оппозиционера на лечение в Германию, однако позже дали разрешение на транспортировку – утром 22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

24 августа немецкие врачи заявили, что Навального отравили. Клинические данные указывали на интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Ими в том числе являются фосфорорганические соединения, писал "Коммерсантъ".

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления Германии об отравлении Навального не подкреплены фактами. Российские врачи предложили Германии создать экспертную группу по отравлению Навального. Однако немецкие врачи отказались.

Врачи клиники "Шарите" сообщили 7 сентября о выведении Навального из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. Российский политик начал реагировать на словесные раздражители.

10 сентября издание The Insider и ряд других СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Навальный полностью пришел в себя и вспомнил события, которые предшествовали отравлению. Пресс-секретарь оппозиционера заявила, что статья об улучшении состояния содержит неточности.

Германия передала Организации по запрещению химического оружия результаты исследования по делу об отравлении Навального.

Теги: Россия, оружие, Алексей Навальный, Москва, министерство обороны РФ, отравление, химикаты, Новичок, отравление Навального
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