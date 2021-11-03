МВД Беларуси объявил ресурсы польского "Белсат" экстремистскими и запретил их деятельность в стране

"Решением министерства внутренних дел признаны экстремистским формированием и запрещена деятельность на территории Республики Беларусь группы граждан, объединенных посредством интернет-ресурсов "Белсат", – говорится в сообщении.

27 июля ведомство уведомляло, что по их материалам суд Железнодорожного района Гомеля признал информационные ресурсы "Белсат" экстремистскими.

Контекст:

"Белсат" – польский спутниковый телеканал, вещающий в основном на белорусском языке. Канал активно освещал протесты, которые вспыхнули в Беларуси после выборов президента летом 2020 года.

Журналисты канала подвергались преследованию и арестам со стороны силовиков. В феврале 2021 года суд в Минске приговорил журналисток "Белсата" Екатерину Андрееву и Дарью Чульцову к двум годам лишения свободы за стрим с акции протеста. Их признали виновными в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок (ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса Беларуси).