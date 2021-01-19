Песков об истории с Навальным: Утверждения, что кто-то кого-то боится, – это абсолютная ерунда

История с арестом российского оппозиционера Алексея Навального не имеет никакого отношения к президенту РФ Владимиру Путину, заявил спикер главы Кремля Дмитрий Песков.

Информация о нарушениях при аресте вернувшегося в Москву из Германии оппозиционера Алексея Навального – "ерунда". Об этом на брифинге 19 января заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, информирует "Медуза".

"Это, конечно же, полная ерунда. Вообще в целом абсолютно не нужно каким-то образом ассоциировать президента с нарушением законов Российской Федерации. ...Поскольку речь идет о гражданине Российской Федерации, то в данном случае наличие претензий к нему в связи с невыполнением законных правил не имеет никакого отношения к президенту России. Не нужно здесь никак это ассоциировать с президентом. А разные утверждения, что кто-то кого-то боится – это абсолютная ерунда", – сказал он.

По словам спикера Путина, в Кремле не опасаются массовых протестов, к которым призвал Навальный после своего ареста.

На вопрос, почему дело о мере пресечения для Навального рассматривалось не в суде, а в здании полиции, Песков сослался на ситуацию с пандемией коронавирусной инфекции.

"Все мы знаем, что последние несколько месяцев все суды работают в особом режиме, связанным с ковидом. А какие особенности этого режима и как это реализуется на практике, лучше вам спросить все-таки непосредственно в суде", – объяснил он.

В августе 2020 года Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву, самолет, которым он летел, экстренно сел в Омске. Сначала оппозиционер лежал в омской больнице, затем его перевезли в немецкую клинику "Шарите".

В организме Навального нашли яд из группы "Новичок" – это подтвердило немецкое правительство, лаборатории во Франции и Швеции, а также Организация по запрету химоружия.

Навальный пролежал в коме 18 дней. 22 сентября политика выписали из клиники.

17 января Навальный вернулся в Россию. Сразу после прилета его задержали в аэропорту Шереметьево и отвезли во второй отдел полиции по городу Химки Московской области. 18 января Навального арестовали на 30 суток.

Оппозиционер находится в федеральном розыске в России в связи с приговором, вынесенным по делу "Ив Роше" в 2014 году. Тогда политика признали виновными в мошенничестве и легализации преступных средств, ему назначили условное наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы с пятилетним испытательным сроком. В 2017 году испытательный срок продлили. Он истек 29 декабря 2020 года, до этого Навальный должен был не реже двух раз в месяц приходить на регистрацию в органы Федеральной службы исполнения наказаний.