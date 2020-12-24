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Правительство РФ одобрило выдачу Беларуси кредита в $1 млрд

Россия предоставит кредитные средства Беларуси двумя траншами по $500 млн в 2020-м и 2021 годах.

Изначально власти РФ обещали Минску кредит в размере $1,5 млрд
Изначально власти РФ обещали Минску кредит в размере $1,5 млрд
Фото: depositphotos.com

Российское правительство одобрило проект соглашения о предоставлении Беларуси кредита на сумму $1 млрд. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном 21 декабря на официальном интернет-портале правовой информации РФ.

Документ подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Москва предоставит кредитные средства Минску двумя траншами по $500 млн в 2020-м и 2021 годах.

С 9 августа в Беларуси продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал на тот момент глава государства Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибло четыре участника митингов.

Тихановская заявляла 28 ноября, что в Беларуси во время протестов погибло восемь человек.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

14 сентября на переговорах президента РФ Владимира Путина и Лукашенко в Сочи была достигнута договоренность, что Россия предоставит Беларуси "в этот сложный момент" кредит в $1,5 млрд.

Путин был в числе тех, кто первым поздравил Лукашенко с победой, – на следующий день после выборов, еще до объявления официальных результатов.

Лукашенко заявил, что Россия при первом запросе окажет Беларуси "всестороннюю помощь" по обеспечению безопасности. Путин рассказал, что Россия сформировала резерв из силовиков для помощи белорусским властям.

Спикер Кремля Дмитрий Песков утверждал, что РФ не выдвигала властям Беларуси никаких политических условий для предоставления им кредита.

Теги: Россия, Владимир Путин, Беларусь, Александр Лукашенко, Дмитрий Песков, кредиты, Михаил Мишустин, протесты в Беларуси
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