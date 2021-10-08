Разумкова отозвали с должности спикера Рады, в Украине резко ухудшилась ситуация с COVID-19. Главное за день

Спикера уволили, но нового не избрали Фото: Верховна Рада України / Facebook

Парламент без спикера

Верховная Рада уволила Дмитрия Разумкова с должности спикера парламента.

За проголосовали 284 нардепа, большую часть голосов предоставила фракция "Слуга народа". Против отставки Разумкова проголосовали семь представителей "Слуги народа".

По словам Разумкова, часть из голосовавших за это решение просили у него прощения.

В партии "Слуга народа" не исключают, что запустят процесс лишения Разумкова депутатского мандата.

Голосование за нового спикера Рады назначили на 8 октября.

Эпидситуация с COVID-19

За сутки в Украине подтвердили рекордное с 22 апреля число новых случаев коронавирусной инфекции – более 15 тыс. Это на 3 тыс. больше, чем накануне. Скончалось 314 пациентов с COVID-19.

За то же время в стране сделали 122 тыс. прививок от коронавируса.

Харьковскую область, которая стабильно входит в число лидеров по числу новых инфицирований, государственная комиссия обязала усилить карантинные ограничения.

Министерство здравоохранения подготовило список категорий граждан, которые подлежат обязательной вакцинации от COVID-19. Документ уже зарегистрирован в Министерстве юстиции.

Дело "Укрэксимбанка"

Отстраненному на время расследования скандала с интервью журналистам главе государственного "Укрэксимбанка" Евгению Мецгеру вручили подозрение, он подтвердил этот факт.

В этот же день подозрение было объявлено еще одному сотруднику банка, по данным LIGA.net, речь идет о директоре департамента информполитики Владимире Пикалове.

В "Укрэксимбанке" озвучили вопрос журналистов, после которого начался конфликт.

Нобелевская премия. Литература

Нобелевскую премию по литературе присудили писателю из Танзании Абдулразаку Гурне "за его бескомпромиссное и сострадательное проникновение в последствия колониализма и судьбу беженца".

Арест для Януковича

Высший антикоррупционный суд Украины заочно арестовал экс-президента Виктора Януковича по делу о завладении резиденцией "Межигорье".

Резервы Украины

Золотовалютные резервы Украины сократились в сентябре на 9,2% в связи с прохождением периода пиковых выплат по внешним обязательствам государства.