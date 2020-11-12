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СМИ утверждают, что у главы Службы нацбезопасности Армении произошел сердечный приступ. В правительстве это опровергли

О сердечном приступе у главы Службы национальной безопасности Армении Армена Абазяна сообщило издание pastinfo.am. При этом в армянском правительстве заявили, что Абазян здоров.

Состояние госпитализированного уточняется
Состояние госпитализированного уточняется
Фото: depositphotos.com

Новый глава Службы национальной безопасности Армении Армен Абазян 11 ноября был госпитализирован с сердечным приступом, утверждает издание pastinfo.am, ссылаясь на неназванный источник в СНБ.

По информации издания, Абазян доставлен в одну из клиник Еревана. Других деталей не приводится.

Руководитель аппарата премьер-министра Армении Эдуард Агаджанян опроверг эту информацию на своей странице в Facebook.

"Полковник на работе и продолжает выполнять свои должностные обязанности", – написал он.

https://www.facebook.com/aghajanyan.eduard/posts/3740611912649159

Абазян назначен руководителем Службы национальной безопасности Армении 8 ноября.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны использовали танки, тяжелую артиллерию и авиацию. Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях.

Военное положение ввели как в Армении, так и в отдельных районах Азербайджана. Обе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию.

Несколько раз достигались договоренности о перемирии в Нагорном Карабахе, но каждый раз они нарушались. 9 октября во время переговоров в Москве представители Азербайджана и Армении договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 12.00 10 октября. Однако после наступления перемирия обе стороны обвинили друг друга в его нарушении.

Представитель "властей" Нагорного Карабаха Ваграм Погосян 9 ноября сообщил, что армия непризнанной Нагорно-Карабахской республики больше не контролирует ключевой город Шуша, а азербайджанские войска находились на подступах к столице Карабаха Степанакерту.

В ночь на 10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин подписали заявление о прекращении войны в Карабахе. Согласно договоренностям, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе разместят 1960 российских миротворцев, 90 бронетранспортеров, 380 военных и специальных автомобилей.

Премьер Армении говорил, что это решение было для него крайне тяжелым, но безальтернативным. Алиев подчеркнул, что Пашиняна "вынудили" подписать документ, "максимально выгодный" для Баку. После подписания договоренностей об урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе представители армянской оппозиции потребовали отставки Пашиняна.

К утру 10 ноября минобороны РФ отправило в Нагорный Карабах 10 военно-транспортных самолетов Ил-76 с миротворцами. Сегодня, 11 ноября в аэропорту Эребуни приземлился самолет с командованием российских миротворческих сил.

Теги: Армения, Ереван, безопасность
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