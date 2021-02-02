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Спикер Госдумы РФ предложил ввести уголовную ответственность за призывы к санкциям против россиян

30 января стало известно, что Фонд борьбы с коррупцией российского оппозиционера Алексея Навального обратился к президенту США Джо Байдену с просьбой ввести санкции против 35 человек из окружения президента РФ Владимира Путина. Такие действия ФБК "осудят все", утверждает спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Володин об инициативе ФБК: За такие действия и инициативы нужно наказывать
Володин об инициативе ФБК: За такие действия и инициативы нужно наказывать
Фото: duma.gov.ru

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин 1 февраля заявил о необходимости введения уголовной ответственности за призывы к иностранным санкциям против граждан России. 

Как пишет ТАСС, так Володин прокомментировал информацию о том, что Фонда борьбы с коррупцией российского оппозиционера Алексея Навального обратился к президенту США Джо Байдену с просьбой ввести санкции против 35 человек из окружения президента РФ Владимира Путина.

Поступок ФБК "осудят все", считает Володин. Обращение фонда он назвал непозволительным. "Не исключаю, что в законопроекте, принятом в первом чтении, можно предусмотреть ко второму чтению статью в Уголовном кодексе", – сказал Володин. 

ТАСС объясняет, что речь идет о принятом в 2018 году проекте закона об уголовной ответственности за присоединение к режиму антироссийских санкций. 

Сегодня в эфире канала "Россия 24" спикер Госдумы заявил, что санкции иностранных государств "нарушают права россиян".

"Поэтому мы считаем, что за такие действия и инициативы нужно наказывать, причем наказывать очень жестко", – сказал он. 

О том, что ФБК написал письмо Байдену, 30 января сообщил CNN. 

В августе 2020 года Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Политика отправили на лечение в берлинскую клинику "Шарите". В его организме нашли яд из группы "Новичок" – это подтвердило немецкое правительстволаборатории во Франции и Швеции, а также Организация по запрету химоружия. Навальный 18 дней пробыл в коме, а 22 сентября выписался из клиники.

Журналисты Bellingcat, The Insider, CNN и Der Spiegel провели расследование и пришли к выводу, что политика отравила группа сотрудников ФСБ. Оппозиционер заявил, что считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента России Владимира Путина.

18 января Навального арестовали на 30 суток.

23 января по всей России прошли акции протеста в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального. В штабе политика заявили, что в митингах по всей стране участвовали 250–300 тыс. человек. Задержали, по данным правозащитников, более 3,6 тыс. человек в 125 городах, в том числе почти 200 несовершеннолетних.

31 января в РФ прошли новые акции протеста, по данным соратников Навального, в общей сложности на улицы страны вышло 200−300 тыс. человек в 140 городах, писали "Открытые медиа". По информации правозащитников, на них задержали более 5 тыс. человек. Среди задержанных было почти 100 журналистов и жена Навального ЮлияВечером Навальную отпустили из полиции 

Теги: Россия, санкции, Алексей Навальный, Джо Байден, Госдума, Вячеслав Володин, ФБК
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