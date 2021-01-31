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ФБК попросил Байдена ввести санкции против окружения Путина – СМИ

Фонд борьбы с коррупцией российского оппозиционера Алексея Навального написал письмо президенту США Джо Байдену с просьбой ввести санкции против 35 человек из окружения президента РФ Владимира Путина. Об этом стало известно CNN.

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ФБК призывает США оказать давление на Путина с целью освобождения Навального
ФБК призывает США оказать давление на Путина с целью освобождения Навального
Фото: kremlin.ru

Фонд борьбы с коррупцией российского оппозиционера Алексея Навального представил президенту США Джо Байдену список из 35 человек, против которых просят ввести санкции. Об этом 30 января сообщил телеканал CNN.

По информации канала, речь идет о людях из окружения президента РФ Владимира Путина. Восемь человек из перечня названы приоритетными для введения против них санкций.

В копии письма, полученного CNN, фигурирует российский предприниматель Роман Абрамович. ФБК назвал его ключевым фактором и предполагаемым бенефициаром "кремлевской клептократии". Представитель Абрамовича заявил в электронном письме для CNN, что утверждения ФБК полностью необоснованны.

В списке также фигурирует министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко "за сокрытие отравления Навального".

Исполнительный директор ФБК Владимир Ашурков в комментарии CNN сказал, что фонд призывает США оказать давление на Путина с целью освобождения Навального.

В списке выделены три группы лиц – олигархи, нарушители прав человека и лица, непосредственно причастные к преследованию Навального.

В августе 2020 года Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Политика отправили на лечение в берлинскую клинику "Шарите". В его организме нашли яд из группы "Новичок" – это подтвердило немецкое правительстволаборатории во Франции и Швеции, а также Организация по запрету химоружия. Навальный 18 дней пробыл в коме, а 22 сентября выписался из клиники.

Журналисты Bellingcat, The Insider, CNN и Der Spiegel провели расследование и пришли к выводу, что политика отравила группа сотрудников ФСБ. Оппозиционер заявил, что считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента России Владимира Путина.

18 января Навального арестовали на 30 суток.

23 января по всей России прошли акции протеста в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального. В штабе политика заявили, что в митингах по всей стране участвовали 250–300 тыс. человек. Задержали, по данным правозащитников, более 3,6 тыс. человек в 125 городах, в том числе почти 200 несовершеннолетних.

Акции прошли после того, как 17 января 2021 года Навальный вернулся в Россию, где его сразу же задержали по делу "Ив Роше". Еще в 2014 году в рамках этого дела оппозиционер получил 3,5 года условно и до 29 декабря 2020-го находился на испытательном сроке. Он должен был не реже двух раз в месяц приходить на регистрацию в органы Федеральной службы исполнения наказаний, однако с августа по январь пробыл в Германии. Теперь условный срок ему могут заменить на реальный.

31 января по всей России анонсированы новые акции протеста в поддержку Навального. Ожидается, что они пройдут в 60 городах.

Теги: Россия, США, санкции, Алексей Навальный, Джо Байден, Роман Абрамович, ФБК, отравление Навального, Михаил Мурашко
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