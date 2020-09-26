"У нас нет главы государства". Латушко прокомментировал тайную инаугурцию Лукашенко

На данный момент Беларусь имеет нелегитимного президента. Об этом заявил член президиума координационного совета Беларуси Павел Латушко.

Президентские выборы в Беларуси были нечестными, инаугурация президента Александра Лукашенко, которая прошла на этой неделе, – нелегитимная, фактически страна имеет нелегитимного президента.

Об этом сказал член президиума координационного совета Беларуси, министр культуры страны в 2009–2012 годах Павел Латушко в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина".

"...У нас просто нет главы государства начиная с этой недели. Исходя из этого, мы будем строить дальнейшие подходы по разрешению ситуации", – сказал он.

Латушко подчеркнул, что белорусская оппозиция настаивает на том, чтобы Европейский союз (ЕС) и все страны, которые присоединяются к его позиции, очень четко высказали свою позицию касательно непризнания Лукашенко действующим главой государства со всеми международно-правовыми последствиями, а также внесли его в список лиц, пребывание которых нежелательно на территории ЕС.

"Мне не всегда понятна риторика некоторых иностранных государств, которые говорят, что не стоит закрывать дверь, что необходимо проводить диалог, и поэтому Лукашенко не будет включен в данный список. Вы действительно убеждены в том, что с человеком, который бегает с автоматом вокруг президентского дворца, дает оружие в руки 15-летнему сыну, можно о чем-то говорить и договариваться?" – сказал он.