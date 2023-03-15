У парламента Грузии подняли флаг ЕС вместо сожженного, спикер парламента заявил, что "радикализм порождает радикализм"

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили осудил действия участников акции, напомнив, что в стране введена административная ответственность за надругательство над флагом ЕС.

В то же время он заявил, что "радикализм порождает радикализм", тем самым сравнив действия радикалов с акциями протеста против закона об "иноагентах".

Действия радикалов осудил и лидер движения "Сила народа" Дмитрий Хундадзе, инициировавший резонансный законопроект "О прозрачности иностранного влияния", сообщил грузинский "Первый канал".

В МВД Грузии сообщили, что начато административное производство по факту инцидента. В ведомстве пообещали, что все правонарушители будут найдены и оштрафованы.

За повреждение флагов Евросоюза, вывешенных возле зданий госучреждений, а также флагов международных организаций и стран, с которыми у Грузии установлены дипломатические отношения, предусмотрен штраф в размере 1 тыс. лари (около $400 долларов). В случае повторного правонарушения предусмотрен штраф в размере 2 тыс. лари либо административный арест на срок до 15 суток.