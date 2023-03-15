У парламента Грузии подняли флаг ЕС вместо сожженного, спикер парламента заявил, что "радикализм порождает радикализм"

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили осудил действия участников акции, напомнив, что в стране введена административная ответственность за надругательство над флагом ЕС.
В то же время он заявил, что "радикализм порождает радикализм", тем самым сравнив действия радикалов с акциями протеста против закона об "иноагентах".
Действия радикалов осудил и лидер движения "Сила народа" Дмитрий Хундадзе, инициировавший резонансный законопроект "О прозрачности иностранного влияния", сообщил грузинский "Первый канал".
В МВД Грузии сообщили, что начато административное производство по факту инцидента. В ведомстве пообещали, что все правонарушители будут найдены и оштрафованы.
За повреждение флагов Евросоюза, вывешенных возле зданий госучреждений, а также флагов международных организаций и стран, с которыми у Грузии установлены дипломатические отношения, предусмотрен штраф в размере 1 тыс. лари (около $400 долларов). В случае повторного правонарушения предусмотрен штраф в размере 2 тыс. лари либо административный арест на срок до 15 суток.
Грузинские власти решили принять закон об "иностранных агентах", что вызвало волну протестов. Против законодательных новшеств выступили оппозиция, представители СМИ и неправительственные организации. Они заявили, что законопроекты фактически аналогичны российскому закону и существенно тормозят продвижение Грузии в направлении евроинтеграции.
Ожидалось, что два законопроекта будут вынесены на заседание 9 марта, отметило издание "Новости-Грузия". Но в итоге один из них – "О прозрачности иностранного влияния" – парламент рассмотрел 7 марта, когда уже проходила акция протеста, и принял в первом чтении.
После голосования верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что законопроект несовместим с ценностями и стандартами ЕС и "противоречит провозглашенной Грузией цели вступления в Европейский союз". В Госдепартаменте США намекнули на возможные санкции за подавление протестов.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая находится с визитом в США, выразила полную поддержку митингующим и пообещала наложить на закон вето.
7 марта в ходе акции протеста против закона об "иноагентах" в Тбилиси произошли столкновения, полиция применяла к участникам акции газ и водометы, есть пострадавшие. 8 марта в Грузии возобновились акции протеста. Оппозиция выдвинула властям ультиматум, после его невыполнения протестующих призвали окружить парламент. Произошли столкновения силовиков с митингующими.
В МВД сообщили, что 7–8 марта на акции протеста в Тбилиси были задержаны 133 человека.
По сообщению "Грузия Online", ночью 9 марта акции протеста переросли в беспорядки, столкновения между грузинским спецназом и протестующими продолжались до утра. В МВД Грузии заявили о 10 пострадавших полицейских и сообщили, что есть травмированные среди протестующих, но их число не назвали.
9 марта в Грузии освободили из СИЗО 132 из 133 задержанных в ходе акций протеста. 10 марта парламент Грузии провалил новое голосование за законопроект.
14 марта в Тбилиси прошел митинг "Консервативного движения" и "Альт Инфо". Они требовали провести в Грузии референдум по закону об "иноагентах", привлечь к ответственности тех, кто кидал коктейли Молотова на акциях против закона, и освободить осужденных противников ЛГБТ, которые 5 июля 2021 года разгромили офис "Тбилиси Прайд" и нападали на съемочные группы телеканалов.