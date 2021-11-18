В G7 заявили, что "режим" в Беларуси использует мигрантов для гибридной тактики против стран Евросоюза

"Мы, министры иностранных дел G7 – Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Соединенного Королевства и Соединенных Штатов Америки, а также высокий представитель Европейского союза, осуждаем организацию белорусским режимом незаконной миграции через свои границы. Эти бездушные действия ставят под угрозу жизни людей. Мы едины в нашей солидарности с Польшей, а также с Литвой и Латвией, которые стали мишенью этого провокационного использования нелегальной миграции в качестве гибридной тактики", – говорится в документе.
Дипломаты призвали "режим" в Беларуси "немедленно прекратить свою агрессивную и эксплуататорскую кампанию, чтобы предотвратить дальнейшие смерти и страдания".
"Необходимо предоставить международным организациям немедленный и беспрепятственный доступ для доставки гуманитарной помощи. Действия белорусского режима – это попытка отвлечь внимание от продолжающегося пренебрежения международным правом, основными свободами и правами человека, включая права собственного народа", – считают в G7.
Авторы заявления подчеркнули, что будут продолжать действия, направленные на то, "чтобы положить конец действиям режима [находящегося при власти в Беларуси Александра] Лукашенко", "привлечь к ответственности виновных и поддерживать гражданское общество и права человека в Беларуси".
В этом году в странах Евросоюза, граничащих с Беларусью, обострилась проблема нелегальной миграции из стран Ближнего Востока. В ЕС поначалу заявляли, что Беларусь намеренно ослабила контроль над границей со своей стороны, позднее Лукашенко обвинили не просто в ослаблении контроля, но в организации потоков нелегальной миграции.
В Евросоюзе сообщали, что мигрантов в Беларусь привлекают через белорусские диппредставительства. По информации украинской разведки, на территории третьих стран созданы "вербовочные центры", где людям предлагают за плату доставить их в Евросоюз и под видом туристов отвозят в Минск. По данным издания Welt am Sonntag, Беларусь удвоила число авиарейсов из стран Ближнего Востока, их чаще всего используют нелегалы для дальнейшей миграции в страны ЕС.
В Литве утверждают, что часть мигрантов прибывает в Беларусь из России.
14 ноября секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что на территории Беларуси находится около 16 тыс. нелегальных мигрантов.
По информации польских правоохранителей, среди мигрантов, которые пытаются незаконно пересечь границу, – граждане Сирии, Ирака, Ливана и других стран.
В связи с увеличением количества мигрантов на границе Беларуси и Польши министерство обороны Польши повысило готовность войск территориальной обороны на границе с Беларусью и направило для патрулирования границы с Беларусью военные вертолеты. По состоянию на 15 ноября границу охраняют, по официальным данным, 15 тыс. солдат польской армии, 4 тыс. пограничников и 2 тыс. полицейских.
15 ноября Совет Евросоюза принял решение ужесточить санкции против режима Лукашенко за создание миграционного кризиса в Европе.