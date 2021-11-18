В G7 заявили, что "режим" в Беларуси использует мигрантов для гибридной тактики против стран Евросоюза

В G7 заявили, что продолжат бороться с "режимом" в Беларуси Фото: ЕРА (архив)

"Мы, министры иностранных дел G7 – Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Соединенного Королевства и Соединенных Штатов Америки, а также высокий представитель Европейского союза, осуждаем организацию белорусским режимом незаконной миграции через свои границы. Эти бездушные действия ставят под угрозу жизни людей. Мы едины в нашей солидарности с Польшей, а также с Литвой и Латвией, которые стали мишенью этого провокационного использования нелегальной миграции в качестве гибридной тактики", – говорится в документе.

Дипломаты призвали "режим" в Беларуси "немедленно прекратить свою агрессивную и эксплуататорскую кампанию, чтобы предотвратить дальнейшие смерти и страдания".

"Необходимо предоставить международным организациям немедленный и беспрепятственный доступ для доставки гуманитарной помощи. Действия белорусского режима – это попытка отвлечь внимание от продолжающегося пренебрежения международным правом, основными свободами и правами человека, включая права собственного народа", – считают в G7.

Авторы заявления подчеркнули, что будут продолжать действия, направленные на то, "чтобы положить конец действиям режима [находящегося при власти в Беларуси Александра] Лукашенко", "привлечь к ответственности виновных и поддерживать гражданское общество и права человека в Беларуси".