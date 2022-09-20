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В Кремле отказались комментировать просьбу Пугачевой признать ее "иноагентом", а росСМИ подвергли слова певицы цензуре

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Пугачева открыто высказалась против войны, развязанной Россией в Украине
Пугачева открыто высказалась против войны, развязанной Россией в Украине
Фото: alla_orfey / Instagram

Многие СМИ в России, рассказывая о просьбе российской певицы Аллы Пугачевой внести ее в список "иноагентов", умолчали об антивоенных высказываниях, сопровождавших заявление Примадонны Об этом сообщило 18 сентября в Telegram российское издание "Агенство", проанализировав публикации ряда российских медиа.

Так, выборочно процитировали обращение певицы к властям РФ ТАССРИА "Новости""Комсомольская правда"НТВ"Известия""Российская газета", "РЕН ТВ", Lenta.ruТВЦ"Фонтанка", "Росбалт""Говорит Москва""Газета.Ru"RT.

Издание "Медуза" уточняет, что ТАСС, РИА "Новости", RT, ТВЦ, "Комсомольская правда", "Известия", "Рен-ТВ" и "Говорит Москва" ограничились цитированием лишь непосредственной просьбы Пугачевой зачислить ее в ряды "иноагетов". Некоторые из этих СМИ включили в заметки и слова о том, что певица "солидарна со своим мужем" – российским пародистом и телеведущим Максимом Галкиным.

Сообщается, что НТВ, "Росбалт", "Газета.ру", "Лента.ру" и "Фонтанка" в той или иной форме привели в своих новостях и слова Пугачевой о том, что Галкин – "честный, порядочный и искренний человек, патриот, желающий стране процветания".

Ни одно из перечисленных выше СМИ не процитировало ту часть поста Пугачевой, где говорилось о требовании прекращения гибели россиян в Украине "за иллюзорные цели", делающие Россию изгоем и утяжеляющие жизнь граждан РФ.

"Агентство" отмечает, что прокремлевские СМИ второй раз за месяц подвергают цензуре посты Пугачевой, цитируя ее высказывания. В начале сентября они проигнорировали слова певицы с критикой современных политиков из поста про похороны президента СССР Михаила Горбачева.

Не только прокремлевские СМИ, но и сам Кремль не захотел заострять внимание на заявлении Пугачевой о зачислении в "мноагенты". 19 сентября на брифинге на вопрос журналистов об отношении властей РФ к словам певицы отказался отвечать спикер президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

"Я не думаю, что это вопрос, который относится к Кремлю. Поэтому я не буду комментировать", – приводит сова Песков российское пропагандистское агентство ТАСС.

16 сентября стало известно, что Галкин внесен минюстом РФ в список "иноагентов".

Галкин, комментируя это, сказал, что в своих заявлениях в сети, а также во время обращений к зрителям всегда был искренним и оставался честным перед самим собой. "Повод надуманный. Почему это происходит, я не знаю. От жанра юмора и сатиры я отказываться в угоду политической конъюнктуре не буду. Я как раньше шутил над политиками нашими, так и буду шутить. Считаю это моим правом на труд. Также у меня есть право на свободу слова, закрепленное в конституции Российской Федерации, которую, наверное, министерство юстиции тоже должно охранять", – сказал он.

18 сентября Пугачева попросила российский минюст внести ее в список "иноагентов", так как она разделяет позицию Галкина.

"Я солидарна со своим мужем – честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России, желающим родине процветания, мирной жизни, свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан", – написала она.

Контекст:

В первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину Галкин осудил нападение России. Вскоре стало известно, что он с женой и детьми уехал из России в Израиль, так как в стране стали запрещать его концерты, а рекламодатели начали отказываться от сотрудничества.

На протяжении последних месяцев Галкин неоднократно осуждал действия российских властей и армии. 22 апреля он заявил, что часть своих гонораров от концертов в израильских городах передаст в помощь украинским беженцам.

На своих концертах он высмеивает руководство и президента РФ.

О возвращении Пугачевой и детей в РФ стало известно 27 августа. Галкин продолжает жить и работать за границей.

Теги: Алла Пугачева, Россия, СМИ, НТВ, Украина, Министерство юстиции, цензура, Москва, Кремль, Дмитрий Песков, российская пропаганда, ТАСС, Минюст, журналисты, страна-агрессор, российская агрессия, РЕН ТВ, война России против Украины, Фонтанка, Максим Галкин, Медуза, РИА Новости, брифинг, российские оккупанты, россияне
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