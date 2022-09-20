В Кремле отказались комментировать просьбу Пугачевой признать ее "иноагентом", а росСМИ подвергли слова певицы цензуре

Так, выборочно процитировали обращение певицы к властям РФ ТАСС, РИА "Новости", "Комсомольская правда", НТВ, "Известия", "Российская газета", "РЕН ТВ", Lenta.ru, ТВЦ, "Фонтанка", "Росбалт", "Говорит Москва", "Газета.Ru", RT.

Издание "Медуза" уточняет, что ТАСС, РИА "Новости", RT, ТВЦ, "Комсомольская правда", "Известия", "Рен-ТВ" и "Говорит Москва" ограничились цитированием лишь непосредственной просьбы Пугачевой зачислить ее в ряды "иноагетов". Некоторые из этих СМИ включили в заметки и слова о том, что певица "солидарна со своим мужем" – российским пародистом и телеведущим Максимом Галкиным.

Сообщается, что НТВ, "Росбалт", "Газета.ру", "Лента.ру" и "Фонтанка" в той или иной форме привели в своих новостях и слова Пугачевой о том, что Галкин – "честный, порядочный и искренний человек, патриот, желающий стране процветания".

Ни одно из перечисленных выше СМИ не процитировало ту часть поста Пугачевой, где говорилось о требовании прекращения гибели россиян в Украине "за иллюзорные цели", делающие Россию изгоем и утяжеляющие жизнь граждан РФ.

"Агентство" отмечает, что прокремлевские СМИ второй раз за месяц подвергают цензуре посты Пугачевой, цитируя ее высказывания. В начале сентября они проигнорировали слова певицы с критикой современных политиков из поста про похороны президента СССР Михаила Горбачева.

Не только прокремлевские СМИ, но и сам Кремль не захотел заострять внимание на заявлении Пугачевой о зачислении в "мноагенты". 19 сентября на брифинге на вопрос журналистов об отношении властей РФ к словам певицы отказался отвечать спикер президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

"Я не думаю, что это вопрос, который относится к Кремлю. Поэтому я не буду комментировать", – приводит сова Песков российское пропагандистское агентство ТАСС.

16 сентября стало известно, что Галкин внесен минюстом РФ в список "иноагентов".

Галкин, комментируя это, сказал, что в своих заявлениях в сети, а также во время обращений к зрителям всегда был искренним и оставался честным перед самим собой. "Повод надуманный. Почему это происходит, я не знаю. От жанра юмора и сатиры я отказываться в угоду политической конъюнктуре не буду. Я как раньше шутил над политиками нашими, так и буду шутить. Считаю это моим правом на труд. Также у меня есть право на свободу слова, закрепленное в конституции Российской Федерации, которую, наверное, министерство юстиции тоже должно охранять", – сказал он.

18 сентября Пугачева попросила российский минюст внести ее в список "иноагентов", так как она разделяет позицию Галкина.

"Я солидарна со своим мужем – честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России, желающим родине процветания, мирной жизни, свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан", – написала она.