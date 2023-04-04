ГОРДОН
 
 
МИР

В подрыве "Северных потоков", кроме Украины, подозревают и Польшу – СМИ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В сентябре 2022 года на "Северных потоках" зафиксировали утечки
В сентябре 2022 года на "Северных потоках" зафиксировали утечки
Фото: EPA

Среди возможных организаторов взрывов на российских газопроводах "Северные потоки" в Балтийском море, кроме Украины, могла фигурировать также Польша. Об этом говорится в публикации The Washington Post от 3 апреля.

Журналисты упоминают немецкое расследование о взрывах и роль в них судна "Андромеда" – оно, как писали ранее СМИ, якобы было арендовано у польской компании, принадлежащей двум украинцам.

"Основываясь на первоначальных выводах Германии, официальные лица шепчутся о потенциальной причастности польского или украинского правительства к нападению", – говорится в материале.

Издание пишет, что по мнению некоторых чиновников, у Польши был мотив, учитывая, что она была одним из самых ярых критиков проекта "Северный поток" с момента его начала в конце 1990-х годов. Еще тогда Польша предупреждала, что трубопроводы, идущие из западной части России в Германию, сделают Европу зависимой от Кремля.

Советник президента Польши по вопросам внешней политики Марчин Пшидач в интервью изданию призвал к осторожности в выводах. Он согласился, что "Андромеда" может быть ключевой в расследовании диверсии, но считает, что эту зацепку могла подстроить РФ.

"Это может быть российская игра. Польша не имеет ничего общего с этим", – подчеркнул он.

Бывшие польские чиновники не под запись сказали The Washington Post, что несмотря на решительную оппозицию "Северному потоку" и поддержку Украины, Варшава вряд ли прибегла бы к диверсии, которая может привести к расколу проукраинского альянса на Западе.

Контекст:

"Северные потоки" – газопроводы между Россией и Германией, проходящие по дну Балтийского моря. Первый "Северный поток" мощностью 55 млрд м³ газа в год на данный момент остановлен. "Северный поток – 2" аналогичной мощности построен и готов к эксплуатации, но не заработал из-за санкционных ограничений.

В ночь на 26 сентября 2022 года в экономической зоне Дании была зафиксирована утечка на одной из ниток магистрали "Северный поток – 2". Позже подобные утечки были зафиксированы из обеих ниток первого "Северного потока". Незадолго до обнаружения утечек шведские и датские сейсмологические станции зафиксировали подводные взрывы.

Министры обороны Дании, Швеции, Норвегии, Финляндии и Исландии назвали произошедшее диверсией. Страны, которые были затронуты инцидентом, проводят расследования. На месте происшествия были обнаружены посторонние предметы, сообщили в службе госбезопасности Швеции. Анализ показал остатки взрывчатых веществ на них.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что повреждения газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" организовали западные страны, а США "являются главным выгодополучателем"

7 марта 2023 года The New York Times со ссылкой на официальных лиц США сообщила, что диверсии на газопроводах, по данным американской разведки, совершила "проукраинская группировка", члены которой являются противниками Путина. В тот же день в Германии был опубликован материал Die Zeit, в котором со ссылкой на следователей из ФРГ приводятся данные о том, что "следы ведут в сторону Украины". При этом немецкое издание писало, что не исключается "операция под чужим флагом" с целью указать на Украину как на виновника диверсии.

В США и в правительстве ФРГ после выхода материалов СМИ призвали дождаться результатов расследования. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина не причастна к инциденту. В Офисе президента Украины отметили, что диверсия на газопроводах была выгодна России.

25 марта немецкое издание t-online написало со ссылкой на источники, что за пять дней до взрывов в том районе находились три российских судна, одно из которых имеет мини-подводную лодку и кран для подъема тяжелых грузов.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Германия, Украина, Польша, взрыв, газопровод, диверсия, расследование, взрывы, The Washington Post
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Украинский садовод назвал средство, которое за 20 минут отмоет распылитель после обработки сада бордоской жидкостью. Фото до и после
Украинский садовод назвал средство, которое за 20 минут отмоет распылитель после обработки сада бордоской жидкостью. Фото до и после
Галина ГРИШИНА
48-летняя Лонгория снялась в мокром белом купальнике с прорезями по всей длине. Фото
48-летняя Лонгория снялась в мокром белом купальнике с прорезями по всей длине. Фото
Пасхальный маникюр для длинных и коротких ногтей. 10 ярких идей для вдохновения
Пасхальный маникюр для длинных и коротких ногтей. 10 ярких идей для вдохновения
Галина ГРИШИНА
Как дома легко приготовить хрустящие и полезные яблочные чипсы для детей. Пошаговый рецепт
Как дома легко приготовить хрустящие и полезные яблочные чипсы для детей. Пошаговый рецепт
Галина ГРИШИНА
Дорофеева снялась с серебряным каффом для носа в наряде из новой коллекции TG Botanical. Фото
Дорофеева снялась с серебряным каффом для носа в наряде из новой коллекции TG Botanical. Фото
Галина ГРИШИНА
Ющенко о 19-летнем сыне, который учится в США: Он попадает в 1% самых умных детей в мире. 10 первых университетов направили ему предложения
Ющенко о 19-летнем сыне, который учится в США: Он попадает в 1% самых умных детей в мире. 10 первых университетов направили ему предложения
Галина ГРИШИНА
Визажист рассказала, как женщинам в возрасте ухаживать за седеющими бровями, чтобы выглядеть моложе
Визажист рассказала, как женщинам в возрасте ухаживать за седеющими бровями, чтобы выглядеть моложе
Галина ГРИШИНА
Каменских после потери голоса на фоне слухов о разводе с Потапом из-за скандального заявления певицы Gip C обратилась к поклонникам
Каменских после потери голоса на фоне слухов о разводе с Потапом из-за скандального заявления певицы Gip C обратилась к поклонникам
Галина ГРИШИНА
  Итальянская паска с цукатами и коньяком. Как приготовить панеттоне
  Итальянская паска с цукатами и коньяком. Как приготовить панеттоне
Галина ГРИШИНА
Яма в Майами побывал на русскоязычной вечеринке: Казахам тоже украинский учить?
Яма в Майами побывал на русскоязычной вечеринке: Казахам тоже украинский учить?
Галина ГРИШИНА
49-летняя Мозговая показала, как сейчас выглядит: Уже не 18. Но другого пути, как принять это с достоинством, нет
49-летняя Мозговая показала, как сейчас выглядит: Уже не 18. Но другого пути, как принять это с достоинством, нет
Галина ГРИШИНА
Известный стилист рассказала, как ухаживает за волосами, чтобы в свои 50 лет выглядеть значительно моложе
Известный стилист рассказала, как ухаживает за волосами, чтобы в свои 50 лет выглядеть значительно моложе
Галина ГРИШИНА
  Макс Барских презентовал англоязычный трек "о наболевшем". Видео
  Макс Барских презентовал англоязычный трек "о наболевшем". Видео
Галина ГРИШИНА
Как весной правильно собирать и готовить молодую крапиву. Лайфхаки от кулинарного эксперта
Как весной правильно собирать и готовить молодую крапиву. Лайфхаки от кулинарного эксперта
Галина ГРИШИНА
Суд в США вынес первый обвинительный приговор по делу о гибели оператора на съемках фильма "Ржавчина" с участием Болдуина
Суд в США вынес первый обвинительный приговор по делу о гибели оператора на съемках фильма "Ржавчина" с участием Болдуина
Галина ГРИШИНА
Ефросинина сделала селфи перед тренировкой: Возвращаюсь к своей страсти
Ефросинина сделала селфи перед тренировкой: Возвращаюсь к своей страсти
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Что известно о певице Gip C, которая заявила, что Потап склонял ее к интиму. Первая реакция рэпера, интервью Каменских и правда о разводе (72045)
2
Мишина показала, как выглядит утром дома. Актриса снялась в ярком облегающем топе (15590)
3
Каменских после потери голоса на фоне слухов о разводе с Потапом из-за скандального заявления певицы Gip C обратилась к поклонникам (13045)
4
Яма в Майами побывал на русскоязычной вечеринке: Казахам тоже украинский учить? (11174)
5
"Я прохожу интенсивное лечение". Каменских впервые после слухов о разводе с Потапом опубликовала видео из больницы (9566)
6
Ющенко о 19-летнем сыне, который учится в США: Он попадает в 1% самых умных детей в мире. 10 первых университетов направили ему предложения (8028)
7
Калныньш во время интервью Гордону спел украинскую песню "Ніч яка місячна". Видео (7193) G
8
Названы самые модные джинсы весны. Главные тренды моды 2023 года (6263)
 
 
 
 