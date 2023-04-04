В подрыве "Северных потоков", кроме Украины, подозревают и Польшу – СМИ

Журналисты упоминают немецкое расследование о взрывах и роль в них судна "Андромеда" – оно, как писали ранее СМИ, якобы было арендовано у польской компании, принадлежащей двум украинцам.
"Основываясь на первоначальных выводах Германии, официальные лица шепчутся о потенциальной причастности польского или украинского правительства к нападению", – говорится в материале.
Издание пишет, что по мнению некоторых чиновников, у Польши был мотив, учитывая, что она была одним из самых ярых критиков проекта "Северный поток" с момента его начала в конце 1990-х годов. Еще тогда Польша предупреждала, что трубопроводы, идущие из западной части России в Германию, сделают Европу зависимой от Кремля.
Советник президента Польши по вопросам внешней политики Марчин Пшидач в интервью изданию призвал к осторожности в выводах. Он согласился, что "Андромеда" может быть ключевой в расследовании диверсии, но считает, что эту зацепку могла подстроить РФ.
"Это может быть российская игра. Польша не имеет ничего общего с этим", – подчеркнул он.
Бывшие польские чиновники не под запись сказали The Washington Post, что несмотря на решительную оппозицию "Северному потоку" и поддержку Украины, Варшава вряд ли прибегла бы к диверсии, которая может привести к расколу проукраинского альянса на Западе.
"Северные потоки" – газопроводы между Россией и Германией, проходящие по дну Балтийского моря. Первый "Северный поток" мощностью 55 млрд м³ газа в год на данный момент остановлен. "Северный поток – 2" аналогичной мощности построен и готов к эксплуатации, но не заработал из-за санкционных ограничений.
В ночь на 26 сентября 2022 года в экономической зоне Дании была зафиксирована утечка на одной из ниток магистрали "Северный поток – 2". Позже подобные утечки были зафиксированы из обеих ниток первого "Северного потока". Незадолго до обнаружения утечек шведские и датские сейсмологические станции зафиксировали подводные взрывы.
Министры обороны Дании, Швеции, Норвегии, Финляндии и Исландии назвали произошедшее диверсией. Страны, которые были затронуты инцидентом, проводят расследования. На месте происшествия были обнаружены посторонние предметы, сообщили в службе госбезопасности Швеции. Анализ показал остатки взрывчатых веществ на них.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что повреждения газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" организовали западные страны, а США "являются главным выгодополучателем".
7 марта 2023 года The New York Times со ссылкой на официальных лиц США сообщила, что диверсии на газопроводах, по данным американской разведки, совершила "проукраинская группировка", члены которой являются противниками Путина. В тот же день в Германии был опубликован материал Die Zeit, в котором со ссылкой на следователей из ФРГ приводятся данные о том, что "следы ведут в сторону Украины". При этом немецкое издание писало, что не исключается "операция под чужим флагом" с целью указать на Украину как на виновника диверсии.
В США и в правительстве ФРГ после выхода материалов СМИ призвали дождаться результатов расследования. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина не причастна к инциденту. В Офисе президента Украины отметили, что диверсия на газопроводах была выгодна России.
25 марта немецкое издание t-online написало со ссылкой на источники, что за пять дней до взрывов в том районе находились три российских судна, одно из которых имеет мини-подводную лодку и кран для подъема тяжелых грузов.