В подрыве "Северных потоков", кроме Украины, подозревают и Польшу – СМИ

Журналисты упоминают немецкое расследование о взрывах и роль в них судна "Андромеда" – оно, как писали ранее СМИ, якобы было арендовано у польской компании, принадлежащей двум украинцам.

"Основываясь на первоначальных выводах Германии, официальные лица шепчутся о потенциальной причастности польского или украинского правительства к нападению", – говорится в материале.

Издание пишет, что по мнению некоторых чиновников, у Польши был мотив, учитывая, что она была одним из самых ярых критиков проекта "Северный поток" с момента его начала в конце 1990-х годов. Еще тогда Польша предупреждала, что трубопроводы, идущие из западной части России в Германию, сделают Европу зависимой от Кремля.

Советник президента Польши по вопросам внешней политики Марчин Пшидач в интервью изданию призвал к осторожности в выводах. Он согласился, что "Андромеда" может быть ключевой в расследовании диверсии, но считает, что эту зацепку могла подстроить РФ.

"Это может быть российская игра. Польша не имеет ничего общего с этим", – подчеркнул он.

Бывшие польские чиновники не под запись сказали The Washington Post, что несмотря на решительную оппозицию "Северному потоку" и поддержку Украины, Варшава вряд ли прибегла бы к диверсии, которая может привести к расколу проукраинского альянса на Западе.