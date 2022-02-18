Бульвар Шоубиз
 
18 февраля, 2022
 
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Группа Kalush Orchestra отреагировала на предложение Общественного представлять Украину на "Евровидении 2022"

 
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Kalush Orchestra заняли в нацотборе на "Евровидение 2022" второе место
Kalush Orchestra заняли в нацотборе на "Евровидение 2022" второе место
Фото: kalush.official / Instagram

Фронтмен украинской группы Kalush Orchestra 17 февраля в эфире "Радіо НВ" заявил, что 18 февраля коллектив намерен подписать договор с Общественным о том, что музыканты будут представлять Украину на "Евровидении 2022" после прекращения участия победительницы нацотбора Алины Паш из-за предоставления фальшивой справки и легальном въезде в Крым.

Комментируя свой конфликт с Общественным из-за якобы фальсификации голосов во время зрительского голосования, Псюк заявил, что выступление группы на международном песенном конкурсе не зависит от Общественного.

"По поводу того, как с ними сотрудничать дальше, могу сказать, что мое хорошее выступление не зависит от них. Я буду представлять Украину, а не Общественное, – заявил Псюк. – Когда мы подпишем все бумаги, тогда сможем заявить точно".

ВИДЕО
Видео: Радіо НВ / YouTube
Контекст:

Финал украинского нацотбора на "Евровидение 2022" состоялся 12 февраля. Паш с композицией "Тіні забутих предків" стала победительницей конкурса, набрав 15 баллов (восемь дало жюри и семь – телезрители) из 16 возможных. Кроме Паш и Kalush Orchestra, участие в нацотборе принимали Michael Soul, Barleben, Roxolana, Wellboy, Our Atlantic, Cloudless.

Победа Паш вызвала возмущение в сети – артистку обвинили в том, что она нарушила правила конкурса, посетив в 2015 году Крым через РФ.

Команда Паш 13 февраля представила документы о легальном пересечении границы оккупированного Крыма. В справке было написано, что Паш пересекала границу Украины через КПВВ "Чаплинка" 11-го и 13 августа 2015 года.

14 февраля украинский активист Сергей Стерненко заявил, что артистка подделала документы, и обратился в ГПСУ с требованием их проверить. 15 февраля пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что ведомство не выдавало певице справку о законном пересечении админграницы с оккупированным Крымом в 2015 году.

Общественное, реагируя на заявление пограничников, отметило, что получило документ не от самой певицы, а от ее представителя. В команде артистки сначала заявили, что разбираются, как именно этот документ оказался в их распоряжении, а затем обвинили в случившемся члена команды. По словам Паш, им стал ее директор. Артистка заявила, что расторгла с ним сотрудничество.

16 февраля певица обнародовала новую справку от пограничников, в которой отсутствовала информация о легальном въезде в Крым. После этого Паш заявила, что не будет представлять Украину на "Евровидении 2022". Спустя несколько часов после этого Общественное заявило, что провело внеочередное заседание, на котором было принято решение о прекращении участия Паш, с чем она согласилась.

17 февраля Общественное предложило представлять Украину на "Евровидении 2022" Kalush Orchestra, которая заняла второе место в нацотборе. 

Перед этим, 16 февраля пользователи сети обратили внимание на то, что сопилкарь Тимофей Музычук в 2015 году публиковал в соцсети "ВКонтакте" фото, сделанное на Красной площади в Москве (РФ). Артист в ответ заявил, что был там в 2013 году. 

17 февраля травести-дива Монро обратила внимание на то, что Псюк в прошлом употреблял наркотики.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В 2015 году Кабмин Украины утвердил порядок въезда на территорию временно оккупированного полуострова. Для иностранцев и лиц без гражданства въезд в Крым и выезд из него возможен по паспортным документам и специальному разрешению, выданному территориальным органом Государственной миграционной службы. Постановление Кабмина также определяет перечень контрольных пунктов, в которых осуществляются пограничный, таможенный и другие виды контроля и пропуска людей, транспорта и грузов, въезжающих или выезжающих из Крыма.

"Евровидение 2022" пройдет в Турине (Италия). Финал конкурса состоится 14 мая, а полуфиналы запланированы на 10-е и 12 мая. В конкурсе примут участие представители 41 страны, включая Украину.

Теги: Евровидение, Украина, Алина Паш, Евровидение 2022, Kalush Orchestra
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