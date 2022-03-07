Видео девочки, которая поет песню из мультфильма "Холодное сердце" из бомбоубежища стало вирусным и растрогало мировых звезд

Впервые видео появилось в Facebook 3 марта. Его опубликовала пользователь Марта Смехова, подписав: "Все отложили свои дела и слушают песню этой девочки, которая просто излучала свет. Даже мужчины не могли сдержать слез".

За несколько дней видео с Амели разлетелось по соцсетям и стало вирусным, а потом о девочке стали писать зарубежные издания, включая New York Post и CNN.

Также исполнение Амели растрогало американскую актрису и певицу Идину Мензел, которая озвучила главную героиню мультфильма "Холодное сердце" Эльзу.

"Мы видим тебя. Мы действительно, действительно видим тебя", – написала Мензел в Twitter, также разместив видео с Амели.