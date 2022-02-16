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Монастырский: За первый месяц 2022 года сообщений о псевдоминированиях было больше, чем за весь 2021 год

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Монастырский: Псевдоминирования элемент гибридной войны
Монастырский: Псевдоминирования – элемент гибридной войны
Фото: МВС України / Facebook

За первый месяц 2022 года полиция получила больше сообщений о псевдоминированиях, чем за весь 2021 год. Об этом заявил министр внутренних дел Денис Монастырский во время телемарафона национально единства, который транслировал YouTube-канал ТСН 16 февраля.

"Хочу обратить внимание на еще одну тему – информациюнную войну, которая стучится в каждый дом, каждое сердце, к каждому гражданину. Это псевдоминирования. Это тоже элемент гибридной войны. И только за первый месяц этого года сообщений о псевдоминированиях было больше, чем за весь прошлый год. О чем это говорит? Что это элемент оружия в руках агрессора. Говорю об этом, основываясь на данных, что почти абсолютное большинство этих сообщений поступает с территории ОРДЛО, России и Беларуси. 100% этих псевдовызовов не подтвердились", – сказал он.

Контекст:

Проблема анонимных сообщений о минированиях в Украине обострилась в конце 2021-го – начале 2022 года.

8 января в Киеве "заминировали" все торговые центры, 11 января полиция получила сообщение о якобы минировании всех школ Киева, писало издание "Сегодня".

12 января сообщения о массовом минировании получали школы Львова и Черкасс, ТРЦ Днепра и метро Киева. В тот же день столичные полицейские искали взрывчатку в аэропортах Борисполь, Киев, а одесские – возле елки на улице Дерибасовской. Всего за сутки 12 января Национальная полиция получила сообщения о минировании более 600 объектов по всей Украине.

13 января "минирования" продолжились в Запорожской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Черкасской, Херсонской, Житомирской и других областях. 14 января в Харькове неизвестные "заминировали" 42 торговых центра, 191 школу и суд.

20 января в Киеве работники правоохранительных органов проверили сообщение о якобы минировании Офиса президента Украины, 21 января – все школы столицы.

В СБУ массовые сообщения о "минированиях" назвали инструментом гибридной агрессии России против Украины. В МВД отметили, что большинство сообщений поступают с временно неподконтрольных территорий или из Российской Федерации, и подчеркнули, что все они оказались фейковыми.

Государственная судебная администрация Украины сообщила, что в Украине в 2020 году за ложные сообщения о минировании приговорили 129 граждан. На сегодняшний день Нацполиция Украины расследует 709 уголовных дел в связи с ложными сообщениями о заминировании объектов инфраструктуры в разных городах страны, 216 лицам уже сообщено о подозрении.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, МВД, Украина, Беларусь, минирование, Денис Монастырский, ОРДЛО
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