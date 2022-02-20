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ПРОИСШЕСТВИЯ

В МВД Украины рассказали о попытке с "севера" организовать митинг под ОП в Киеве и найденных "визитках Яроша"

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При обысках нашли пророссийские лозунги, утверждают правоохранители
При обысках нашли пророссийские лозунги, утверждают правоохранители
Фото: npu.gov.ua

Национальная полиция Украины объявила 19 февраля о разоблачении планов устроить 20 февраля в Киеве массовую акцию протеста для создания информационного повода для российской пропаганды.

"Группа лиц непосредственно отвечала за поиск и сбор граждан, которые за денежное вознаграждение участвовали в митингах. Известно, что 20 февраля они планировали провести в Киеве массовые мероприятия, главной задачей которых является дестабилизация ситуации в государстве и создание телекартинки для российских пропагандистских СМИ", – говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, к зданию Офиса президента Украины собирались вывести 1,5 тыс. человек.

"Во время обысков полицейские изъяли флаги, баннеры и другую атрибутику с лозунгами, "черновые" записи, десятки мобильных телефонов, банковских карт и так далее. Проводятся дальнейшие процессуальные мероприятия", – объяснили в ведомстве.

20 февраля в Facebook советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что в проплаченных протестах планировали задействовать до 2,5 тыс. человек, а мероприятие пытались организовать "с севера" через интернет.

По его словам, во время обострения агрессивных действий России участники митинга должны были демонстрировать такие слоганы и лозунги, как "нет войне с Россией", "Украина, не убивай своих граждан", "нафиг войну! Весна для любви!".

"Также при обысках были найдены визитки "Дмитрия Яроша" красного-черного цвета. После проведения профилактических бесед граждане обязались прекратить свою деятельность по сбору проплаченных митингов в интересах государства-агрессора", – написал Геращенко.

Он назвал "позором" ситуацию, когда митинг можно организовать через интернет, и призвал Верховную Раду принять закон об уголовной ответственности за подобные действия.

Советник главы МВД разместил также видео, на котором якобы причастные к организации митинга пообещали людей на акцию не выводить.

https://www.facebook.com/anton.gerashchenko.7/videos/328828255955163/

Контекст:

Информация МВД появилась на фоне ситуации на Донбассе, скопления российских войск возле границ Украины и данных западных разведок о вероятном массовом вторжении на украинскую территорию.

17 февраля на Донбассе резко обострилась ситуация. По информации штаба операции Объединенных сил, боевиками были обстреляны 30 населенных пунктов на подконтрольных Украине территориях, причем под удар попали детский сад и несколько школ, где в это время находились дети. Пострадали двое военных и пятеро гражданских.

18-го и 19-го февраля обстрелы на Донбассе продолжились. 19 февраля в результате обстрелов со стороны боевиков погибли двое украинских военнослужащих, еще четверо получили ранение.

На этом фоне боевики "ЛНР" и "ДНР" объявили об эвакуации населения ОРЛО и ОРДО в Россию. Главарь боевиков "ЛНР" Леонид Пасечник, заявление которого опубликовали СМИ боевиков, в частности, утверждал, что Вооруженные силы Украины сформировали "внушительную ударную группировку" и якобы планируют "глубокий прорыв" в ОРЛО.

Этот фейк распространяет и российская пропаганда.

Выяснилось, что главари террористических группировок записали свои "срочные" обращения об эвакуации жителей ОРДЛО, опубликованные 18 февраля, за двое суток до этого.

Журналисты обратили внимание, что в 2008 году за несколько дней до вторжения в Грузию Россия эвакуировала население Южной Осетии так же, как это происходит на Донбассе в 2022 году.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что никаких приказов в Украине об освобождении силовым путем временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей нет. Данилов также сообщил об угрозе провокаций со стороны РФ.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный предположил, что провокации в ОРДЛО организовываются для оправдания ввода на оккупированную территорию регулярные воинские части из России под видом миротворцев.

Теги: МВД, протесты, полиция, пропаганда, митинг, агрессия, Антон Геращенко, массовые мероприятия, правоохранители, советник, Национальная полиция, вознаграждение, обыски
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