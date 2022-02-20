В МВД Украины рассказали о попытке с "севера" организовать митинг под ОП в Киеве и найденных "визитках Яроша"

"Группа лиц непосредственно отвечала за поиск и сбор граждан, которые за денежное вознаграждение участвовали в митингах. Известно, что 20 февраля они планировали провести в Киеве массовые мероприятия, главной задачей которых является дестабилизация ситуации в государстве и создание телекартинки для российских пропагандистских СМИ", – говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, к зданию Офиса президента Украины собирались вывести 1,5 тыс. человек.

"Во время обысков полицейские изъяли флаги, баннеры и другую атрибутику с лозунгами, "черновые" записи, десятки мобильных телефонов, банковских карт и так далее. Проводятся дальнейшие процессуальные мероприятия", – объяснили в ведомстве.

20 февраля в Facebook советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что в проплаченных протестах планировали задействовать до 2,5 тыс. человек, а мероприятие пытались организовать "с севера" через интернет.

По его словам, во время обострения агрессивных действий России участники митинга должны были демонстрировать такие слоганы и лозунги, как "нет войне с Россией", "Украина, не убивай своих граждан", "нафиг войну! Весна для любви!".

"Также при обысках были найдены визитки "Дмитрия Яроша" красного-черного цвета. После проведения профилактических бесед граждане обязались прекратить свою деятельность по сбору проплаченных митингов в интересах государства-агрессора", – написал Геращенко.

Он назвал "позором" ситуацию, когда митинг можно организовать через интернет, и призвал Верховную Раду принять закон об уголовной ответственности за подобные действия.

Советник главы МВД разместил также видео, на котором якобы причастные к организации митинга пообещали людей на акцию не выводить.