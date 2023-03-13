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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Николаевской области сдетонировало взрывное устройство, на него наступил ребенок – полиция

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На деоккупированных территориях регулярно находят взрывчатку
На деоккупированных территориях регулярно находят взрывчатку
Фото: ДСНС України / Facebook

В селе Любомировка Николаевской области в результате взрыва пострадал 13-летний ребенок, сообщил 12 марта в Telegram начальник полиции региона Сергей Шайхет.

"Снова трагический случай, когда из-за оккупантов страдают наши дети. На взрывном устройстве подорвался 13-летний мальчик из села Любомировка Шевченковской общины. Несовершеннолетний находился на территории домовладения и наступил на неизвестный сдетонировавший предмет", – написал он.

По данным начальника полиции области, ребенок получил взрывные травмы, осколочные ранения тела и конечностей.

"Мальчику уже оказывают квалифицированную медицинскую помощь. Родителям советую обсудить с детьми правила безопасного поведения при обнаружении опасных предметов (мин, боеприпасов, подозрительных предметов)", – подчеркнул Шайхет.

Любомировка находится на правом берегу реки Днепр, примерно посередине между Николаевым и деоккупированным осенью 2022 года Херсоном.

Местные жители подрываются на юге Украины регулярно.

Контекст:

Процесс разминирования территории Украины после вторжения РФ займет годы, считают в Министерстве внутренних дел. В МВД Украины оценивают стоимость этого процесса в десятки миллиардов долларов.

В результате российской агрессии около 30% территории Украины загрязнено взрывоопасными предметами, сообщал 7 марта 2023 года спикер ГСЧС Украины Александр Хорунжий. Наиболее загрязненные – Харьковская и Херсонская области, где враг находился дольше всего.

В Украине создали интерактивную карту потенциально заминированных территорий.

Каждый день специалисты ликвидируют более тысячи боеприпасов, отмечали в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: медицина, взрыв, полиция, Николаевская область, боеприпасы, вторжение, дети, мальчик, родители
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