В Николаевской области сдетонировало взрывное устройство, на него наступил ребенок – полиция

"Снова трагический случай, когда из-за оккупантов страдают наши дети. На взрывном устройстве подорвался 13-летний мальчик из села Любомировка Шевченковской общины. Несовершеннолетний находился на территории домовладения и наступил на неизвестный сдетонировавший предмет", – написал он.
По данным начальника полиции области, ребенок получил взрывные травмы, осколочные ранения тела и конечностей.
"Мальчику уже оказывают квалифицированную медицинскую помощь. Родителям советую обсудить с детьми правила безопасного поведения при обнаружении опасных предметов (мин, боеприпасов, подозрительных предметов)", – подчеркнул Шайхет.
Любомировка находится на правом берегу реки Днепр, примерно посередине между Николаевым и деоккупированным осенью 2022 года Херсоном.
Местные жители подрываются на юге Украины регулярно.
Процесс разминирования территории Украины после вторжения РФ займет годы, считают в Министерстве внутренних дел. В МВД Украины оценивают стоимость этого процесса в десятки миллиардов долларов.
В результате российской агрессии около 30% территории Украины загрязнено взрывоопасными предметами, сообщал 7 марта 2023 года спикер ГСЧС Украины Александр Хорунжий. Наиболее загрязненные – Харьковская и Херсонская области, где враг находился дольше всего.
В Украине создали интерактивную карту потенциально заминированных территорий.
Каждый день специалисты ликвидируют более тысячи боеприпасов, отмечали в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины.