В Николаевской области сдетонировало взрывное устройство, на него наступил ребенок – полиция

"Снова трагический случай, когда из-за оккупантов страдают наши дети. На взрывном устройстве подорвался 13-летний мальчик из села Любомировка Шевченковской общины. Несовершеннолетний находился на территории домовладения и наступил на неизвестный сдетонировавший предмет", – написал он.

По данным начальника полиции области, ребенок получил взрывные травмы, осколочные ранения тела и конечностей.

"Мальчику уже оказывают квалифицированную медицинскую помощь. Родителям советую обсудить с детьми правила безопасного поведения при обнаружении опасных предметов (мин, боеприпасов, подозрительных предметов)", – подчеркнул Шайхет.

Любомировка находится на правом берегу реки Днепр, примерно посередине между Николаевым и деоккупированным осенью 2022 года Херсоном.

Местные жители подрываются на юге Украины регулярно.