Одесские энергетики заявили, что возмущены беспочвенными обвинениями НКРЭКУ

Россия нанесла уже 14 массированных ракетных атак по инфраструктуре Украины с начала осени 2022 года, еще 17 атак были совершены с применением дронов-камикадзе Фото: depositphotos.com

Единственной причиной для наложения штрафа стало отсутствие на официальном сайте компании в разделе "Графики отключения" указания даты последнего обновления. В "ДТЭК Одесские электрические сети" сообщили, что обвинения НКРЭКУ абсурдны, а норма, по которой наложен штраф, принята буквально накануне.

"В целом мы стараемся не обращать внимание на все эти беспочвенные и провокационные обвинения и продолжаем день и ночь восстанавливать сети в регионе. Однако такое несправедливое отношение комиссии демотивируют энергетиков. Ситуация в Одессе, наверное, самая сложная по всей стране. Но за последнюю неделю мы вместе с коллегами из "Укрэнерго" смогли стабилизировать ситуацию, и сегодня Одесса и область практически без ограничений. Последние дни свет есть по 17–18 часов в сутки", – цитирует агентство "РБК-Украина" слова генерального директора "ДТЭК Одесские электрические сети" Дмитрия Григорьева.

В агентстве сообщили, что НКРЭКУ предупреждала, что будет снова штрафовать энергетиков за попытки судиться с комиссией.

"Ранее суд встал на сторону винницких энергетиков в споре с НКРЭКУ и полностью отверг все обвинения комиссии в адрес энергетиков", – пишет "РБК-Украина".