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Одесские энергетики заявили, что возмущены беспочвенными обвинениями НКРЭКУ

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Россия нанесла уже 14 массированных ракетных атак по инфраструктуре Украины с начала осени 2022 года, еще 17 атак были совершены с применением дронов-камикадзе
Россия нанесла уже 14 массированных ракетных атак по инфраструктуре Украины с начала осени 2022 года, еще 17 атак были совершены с применением дронов-камикадзе
Фото: depositphotos.com

НКРЭКУ наложила штраф 85 тыс. грн на одесских энергетиков из-за сложной ситуации с электроснабжением в регионе. Соответствующее решение принято на заседании комиссии 15 февраля, которое транслировали в YouTube ведомства.

Единственной причиной для наложения штрафа стало отсутствие на официальном сайте компании в разделе "Графики отключения" указания даты последнего обновления. В "ДТЭК Одесские электрические сети" сообщили, что обвинения НКРЭКУ абсурдны, а норма, по которой наложен штраф, принята буквально накануне.

"В целом мы стараемся не обращать внимание на все эти беспочвенные и провокационные обвинения и продолжаем день и ночь восстанавливать сети в регионе. Однако такое несправедливое отношение комиссии демотивируют энергетиков. Ситуация в Одессе, наверное, самая сложная по всей стране. Но за последнюю неделю мы вместе с коллегами из "Укрэнерго" смогли стабилизировать ситуацию, и сегодня Одесса и область практически без ограничений. Последние дни свет есть по 17–18 часов в сутки", – цитирует агентство "РБК-Украина" слова генерального директора "ДТЭК Одесские электрические сети" Дмитрия Григорьева. 

В агентстве сообщили, что НКРЭКУ предупреждала, что будет снова штрафовать энергетиков за попытки судиться с комиссией.

"Ранее суд встал на сторону винницких энергетиков в споре с НКРЭКУ и полностью отверг все обвинения комиссии в адрес энергетиков", – пишет "РБК-Украина".

Контекст:

Россия нанесла уже 14 массированных ракетных атак по инфраструктуре Украины с начала осени 2022 года, еще 17 атак были совершены с применением дронов-камикадзе, отмечали в "Укрэнерго". В стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.

По данным правительства Украины на декабрь, фактически 50% энергосистемы было повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.

Российский ракетный блицкриг на украинскую энергетику провалился и утратил смысл, энергосистема выстояла, заявила в феврале украинская разведка.

Теги: Одесса, энергетика, Укрэнерго, ДТЭК, штраф, электроснабжение, НКРЭКУ, электростанция, суд, энергосистема
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