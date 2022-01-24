24–25 января в Брюсселе пройдет Межпарламентский совет Украина – НАТО

"Программой визита предусмотрено обсуждение ситуации в Украине, приоритетов поддержки НАТО и усиления сотрудничества с Украиной", – говорится в сообщении.

Возглавит делегацию первый вице-спикер Александр Корниенко. Он также будет модерировать серию выступлений как сопредседатель Межпарламентского совета.

В составе делегации также нардепы от "Слуги народа" Егор Чернев (глава постоянной делегации Верховной Рады в ПА НАТО), Марьяна Безуглая, Александр Мережко, Галина Михайлюк, нардеп от "Голоса" Соломия Бобровская, нардеп от "Европейской солидарности", глава комитета Рады по евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Как сообщалось на сайте Рады, Межпарламентский совет Украина – НАТО был создан в 1998 году для обеспечения полной прозрачности исполнения Хартии Украина–НАТО, а также для повышения роли парламентов и их участия в сотрудничестве между НАТО и Украиной. С того времени Межпарламентский совет стал более широким форумом, где члены могут обсуждать любые вопросы, представляющие взаимный интерес.

Межпарламентский совет Украина – НАТО собирается дважды в год: один раз в Брюсселе в штаб-квартире НАТО и один раз в Украине. Его заседания также открыты для членов подкомитета политического комитета по вопросам партнерства НАТО.