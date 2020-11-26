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"Дружеская встреча". Тихановская заявила, что посетит Украину

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что согласовывает дату своего визита в Украины. Ранее она сообщала, что посетит Украину после местных выборов, которые состоялись 25 октября.

Тихановская: Большое спасибо украинцам, которые нас поддерживают
Тихановская: Большое спасибо украинцам, которые нас поддерживают
Фото: EPA

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в ближайшее время намерена посетить Украину. Об этом 26 ноября она заявила "Радио Свобода".

"К сожалению, дата визита в Украину пока не утверждена, но надеюсь, что в ближайшее время. Не могу сказать точнее, согласовываем. Но условий нам не выдвигают, это дружеская встреча", – сказала она.

Тихановская отметила, что детали визита обсуждает с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

"Хочу сказать большое спасибо украинцам, которые нас поддерживают, и украинскому правительству. Мы постоянно слышим слова поддержки. И Украина присоединилась к европейским санкциям, не признала легитимность Александра Лукашенко", – заявила она.

16 октября Тихановская заявляла, что планирует посетить Украину после местных выборов. Они состоялись 25 ноября. Она заявляла, что хотела бы выстраивать партнерские, взаимовыгодные отношения с Украиной. По мнению Тихановской страны близки исторически и культурно.

С 9 августа в Беларуси не утихают массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он руководит страной с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли акции протеста в Беларуси, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов. Известно еще об одном погибшем, Романе Бондаренко, в результате стычки неизвестных в масках с местными жителями в Минске. Конфликт произошел из-за бело-красно-белых ленточек.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября Евросоюз ввел санкции против Лукашенко, который считает себя президентом Беларуси, и еще 14 белорусских чиновников. К санкциям присоединилась Украина. Позднее ЕС согласовал работу над третьим пакетом санкций против Беларуси.

Теги: Украина, Беларусь, выборы, оппозиция, правительство, Минск, акции протеста, Светлана Тихановская, протесты в Беларуси
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