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"Если бы я был на месте Путина, то выбрал бы Бутусова". Арестович пояснил, почему предложил предоставить журналисту охрану

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Арестович: Давайте посмотрим на ситуацию глазами Путина
Арестович: Давайте посмотрим на ситуацию глазами Путина
Фото: Алексей Арестович / Facebook

После спора с президентом Украины Владимиром Зеленским главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов может быть мишенью РФ с целью дестабилизации ситуации внутри страны. Такое мнение 29 ноября в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV выразил советник главы Офиса президента Андрея Ермака, спикер украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Арестович.

"Давайте посмотрим на ситуацию глазами [президента РФ Владимира] Путина. Вот я собрал 100 тыс. войск на границе Украины и думаю: напасть или не напасть. И в каких условиях лучше нападать – когда в Украине порядок и она дружно ждет нападения и готовится или когда раздор, массовые беспорядки, политический кризис? Конечно, во втором", – сказал Арестович.

По его мнению, лучшая жертва, которая может всколыхнуть общество, – журналист. Такой "сакральной фигурой" в стране, где убили журналиста Георгия Гонгадзе, может быть Бутусов, вступивший в спор с президентом Владимиром Зеленским, считает Арестович.

"Вот фигура, которая лично вот противостоит "преступной зеленой власти"… Кого выбирать в качестве мишени? Я бы выбрал Бутусова, если бы я был на месте Путине, – отметил советник Ермака. – Я вообще спасаю ему жизнь предложением предоставить ему государственную охрану".

Контекст:

Зеленский 26 ноября провел пресс-марафон, который длился более пяти часов. Он заявил, что Бутусов работал на бизнесмена Игоря Коломойского и обиделся из-за того, что не получил должность в Министерстве обороны.

Зеленский также обвинил Бутусова в смертях на Донбассе из-за публикации видео с беспилотником Bayraktar. "Вы первый человек, который показал информацию относительно ответа нашего, украинского дрона по незаконным формированиям на временно оккупированном Донбассе... На вашей совести – гибели людей. После этого сколько было на нас атак и бомб сброшено дронами!" – сказал президент.

Эти обвинения журналист назвал лживыми. После пресс-марафона Бутусов сказал, что его пригласили на это мероприятие ради дискредитации. Он сообщил, что будет судиться с Зеленским.

Бутусов 27 ноября, в День памяти жертв Голодоморов, в Facebook опубликовал видео, на котором сделал выстрел из гаубицы Д-20 калибра 152 мм. 28 ноября в ГБР заявили, что проведут расследование по этому поводу и что открыли производство по ст. 414 (нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих) и ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.

После реакции общества в ГБР уточнили, что уголовное производство открыли не против Бутусова, а по факту, указанному в его публикации. В ведомстве отметили, что "предметом расследования является установление обстоятельств, кто и при каких условиях допустил гражданское лицо к оружию".

29 ноября Арестович заявил, что попросит предоставить журналисту государственную охрану, так как из Бутусова якобы хотят сделать "сакральную жертву". 

"Такими темпами ему остается уже очень недолго: счет пошел на дни, максимум – недели. Его ликвидируют те, кто его и накачивает. И это по плану станет сигналом к началу массовых беспорядков", – утверждал Арестович.

Бутусов ответил, что не намерен принимать предложение об охране, если такое поступит. "Офис президента Зеленского угрожает убить меня, "как Гонгадзе", в течение недели", – отреагировал журналист.  

Теги: Украина, граница, Юрий Бутусов, агрессия, нападение, беспорядки, кризис, Алексей Арестович, жертвы, советник, журналисты, власть, Офис президента Украины, войска
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