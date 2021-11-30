"Если бы я был на месте Путина, то выбрал бы Бутусова". Арестович пояснил, почему предложил предоставить журналисту охрану

"Давайте посмотрим на ситуацию глазами [президента РФ Владимира] Путина. Вот я собрал 100 тыс. войск на границе Украины и думаю: напасть или не напасть. И в каких условиях лучше нападать – когда в Украине порядок и она дружно ждет нападения и готовится или когда раздор, массовые беспорядки, политический кризис? Конечно, во втором", – сказал Арестович.

По его мнению, лучшая жертва, которая может всколыхнуть общество, – журналист. Такой "сакральной фигурой" в стране, где убили журналиста Георгия Гонгадзе, может быть Бутусов, вступивший в спор с президентом Владимиром Зеленским, считает Арестович.

"Вот фигура, которая лично вот противостоит "преступной зеленой власти"… Кого выбирать в качестве мишени? Я бы выбрал Бутусова, если бы я был на месте Путине, – отметил советник Ермака. – Я вообще спасаю ему жизнь предложением предоставить ему государственную охрану".