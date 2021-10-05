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"Есть и "Б", и "В". Шмыгаль назвал планы правительства на случай прекращения транзита газа через Украину

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Украина с осени 2015 года не импортирует газ по контракту с "Газпромом"
Украина с осени 2015 года не импортирует газ по контракту с "Газпромом"
Фото: utg.ua

У властей Украины есть несколько планов действия в случае прекращения транзита газа через территорию Украины. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью LB.ua, которое вышло 5 октября.

Отвечая на вопрос, есть ли у правительства план "Б" на случай прекращения транзита газа, Шмыгаль ответил: "Конечно, есть и [план] "Б", и "В". Но у нас пока в реализации план "А". Зачем говорить о "Б", если мы в процессе с планом "А"?"

При этом премьер говорил, что Украина не планирует вести переговоры о прямых поставках газа из РФ.

Контекст:

Украина с осени 2015 года не импортирует природный газ по контракту с "Газпромом", закупая газ на своей западной границе.

В июле стало известно, что сербская компания Srbijagas и венгерская FGSZ завершили строительство линейной части газопровода "Балканский поток", по которому Венгрия сможет получать российский газ в обход Украины.

27 сентября венгерская государственная энергетическая группа MVM CEEnergy Zrt заключила соглашение с "Газпромом" о поставках российского газа на период до 2036 года.

В МИД Украины заявили, что удивлены и разочарованы решением Венгрии, а также предупредили о намерении обратиться в Еврокомиссию по этому поводу. Генеральный директор "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон сообщил, что транзит газа в Венгрию через Украину может полностью прекратиться, несмотря на контракт, действующий до 2024 года.

В Кремле назвали поставки газа в Венгрию не через украинскую газотранспортную систему "вопросом экономической целесообразности".

Угрозу энергобезопасности Украины представляет и газопровод "Северный поток – 2", который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Его строительство полностью завершено, заявила российская корпорация "Газпром" 10 сентября. 4 октября "Газпром" сообщил, что начал заполнять газом первую нитку газопровода "Северный поток – 2".

Федеральное сетевое агентство Германии также не исключено, что "одну из веток газопровода в скором времени запустят"

Запуск "Северного потока – 2" должна одобрить Еврокомиссия, рассказывал председатель правления НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко.

Высший земельный суд немецкого Дюссельдорфа 25 августа обязал оператора газопровода быть независимым от "Газпрома" и придерживаться европейского законодательства. Гендиректор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что это "именно то, на чем настаивает Украина".

Теги: Газпром, Россия, газ, газопровод, транзит, российский газ, Денис Шмыгаль
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