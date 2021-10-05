"Есть и "Б", и "В". Шмыгаль назвал планы правительства на случай прекращения транзита газа через Украину

Украина с осени 2015 года не импортирует газ по контракту с "Газпромом" Фото: utg.ua

Отвечая на вопрос, есть ли у правительства план "Б" на случай прекращения транзита газа, Шмыгаль ответил: "Конечно, есть и [план] "Б", и "В". Но у нас пока в реализации план "А". Зачем говорить о "Б", если мы в процессе с планом "А"?"

При этом премьер говорил, что Украина не планирует вести переговоры о прямых поставках газа из РФ.