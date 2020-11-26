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Европарламент принял резолюцию по ситуации в Беларуси и убийству Бондаренко

Депутаты Европарламента осудили убийство белоруса Романа Бондаренко и потребовали провести расследования смертей, связанных с протестами в Беларуси.

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В Беларуси 12 ноября умер Бондаренко
В Беларуси 12 ноября умер Бондаренко
Фото: EPA

Депутаты Европарламента 26 ноября поддержали проект резолюции по поводу продолжающегося нарушения прав человека в Беларуси, в частности убийства Романа Бондаренко. Текст резолюции опубликован на сайте ведомства.

За резолюцию проголосовали 613 евродепутатов, 41 – "против", 35 – воздержались.

В Европарламенте осудили убийство Бондаренко и потребовали "быстрого, тщательного, беспристрастного и независимого" расследования его смерти, а также других связанных с протестами смертей – Александра Тарайковского, Александра Вихря, Артема Парукова, Геннадия Шутова и Константина Шишмакова.

Депутаты призвали Евросоюз поддержать международное расследование преступлений, совершенных "режимом Лукашенко" против народа Беларуси.

Документ, среди прочего, содержит призыв к полному замораживанию переводов средств ЕС для белорусского правительства и контролируемых государством проектов, включая займы Европейского инвестиционного банка, Европейского банка реконструкции и развития и других.

В Минске на улице Червякова поздно вечером 11 ноября произошла стычка неизвестных в масках с местными жителями. Конфликт произошел из-за бело-красно-белых ленточек. После этого Бондаренко доставили в реанимационное отделение в состоянии комы. 12 ноября мужчина умер. На "Площадь перемен" пришли тысячи белорусов, чтобы почтить память убитого. 13 ноября в Беларуси объявили неофициальный траур.

Следком Беларуси заявил, что погибший был пьян. В комментарии изданию TUT.BY врачи сказали, что в его организме было ноль промилле алкоголя. Евросоюз грозил белорусским властям новыми санкциям из-за смерти мужчины.

С 9 августа в Беларуси не утихают массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он руководит страной с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Известно еще об одном погибшем, Романе Бондаренко, в результате стычки неизвестных в масках с местными жителями. Конфликт произошел из-за бело-красно-белых ленточек. В Следкоме Беларуси заявили, что погибший был пьян. В комментарии изданию TUT.BY врачи сказали, что в организме Бондаренко было ноль промилле алкоголя.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко, который считает себя президентом Беларуси, и еще 14 белорусских чиновников. К санкциям присоединилась Украина. После убийства Бондаренко Евросоюз пригрозил Беларуси новыми санкциями.

Теги: Беларусь, Александр Лукашенко, Европа, Евросоюз, акции протеста, протесты в Беларуси
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