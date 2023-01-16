Глава МИД Северной Македонии: Украина – наш первый приоритет во время председательства в ОБСЕ в 2023 году

Глава МИД Северной Македонии Османи: Мы будем использовать весь инструментарий ОБСЕ для того, чтобы возобновить мир в Украине Скриншот: Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine / Facebook

Об этом Османи сказал 16 января в Киеве на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Видеозапись мероприятия опубликована в Facebook внешнеполитического ведомства Украины.

"Украина – наш первый приоритет во время председательства в ОБСЕ. Мы решительно будем поддерживать Украину, мы не можем просто принять происходящее. Мы будем использовать весь инструментарий ОБСЕ для того, чтобы возобновить мир и полное уважение наших основ и наших обязательств", – отметил Османи.

По его словам, Северная Македония во время председательства будет придерживаться основ ОБСЕ и вести дело к справедливому и прочному миру с уважением к международно признанным границам Украины.

Османи прибыл в Киев на поезде 16 января. В ходе визита в Украину он посетил разрушенную российскими оккупантами Бородянку Киевской области.

Кулеба после переговоров с Османи призвал "избавиться от России" в составе ОБСЕ.

В Киеве Османи также провел встречу с президентом Владимиром Зеленским. По ее итогам глава ОБСЕ призвал к немедленному возвращению миссии организации в Украину, Зеленский – потребовал обратить внимание на принудительную депортацию женщин и детей из Украины в РФ и условия содержания украинских военнопленных.