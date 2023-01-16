Глава МИД Северной Македонии: Украина – наш первый приоритет во время председательства в ОБСЕ в 2023 году

Об этом Османи сказал 16 января в Киеве на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Видеозапись мероприятия опубликована в Facebook внешнеполитического ведомства Украины.
"Украина – наш первый приоритет во время председательства в ОБСЕ. Мы решительно будем поддерживать Украину, мы не можем просто принять происходящее. Мы будем использовать весь инструментарий ОБСЕ для того, чтобы возобновить мир и полное уважение наших основ и наших обязательств", – отметил Османи.
По его словам, Северная Македония во время председательства будет придерживаться основ ОБСЕ и вести дело к справедливому и прочному миру с уважением к международно признанным границам Украины.
Османи прибыл в Киев на поезде 16 января. В ходе визита в Украину он посетил разрушенную российскими оккупантами Бородянку Киевской области.
Кулеба после переговоров с Османи призвал "избавиться от России" в составе ОБСЕ.
В Киеве Османи также провел встречу с президентом Владимиром Зеленским. По ее итогам глава ОБСЕ призвал к немедленному возвращению миссии организации в Украину, Зеленский – потребовал обратить внимание на принудительную депортацию женщин и детей из Украины в РФ и условия содержания украинских военнопленных.
СММ ОБСЕ – невооруженная гражданская миссия, которая наблюдала за ситуацией во всех регионах Украины с 29 июля 2014 года, после начала войны на Донбассе. Миссия регулярно готовила отчеты об обстановке в стране, а также участвовала в переговорах между сторонами конфликта.
В апреле 2022 года ОБСЕ заявила, что закрывает специальную мониторинговую миссию в Украине. Организация приняла такое решение после того, как РФ в марте заблокировала продление мандата миссии.
С 1 июля прекратил работу и украинский офис координатора проектов ОБСЕ из-за того, что Россия не согласовала продление мандата ОБСЕ в Украине. Офис вел деятельность в Украине в течение 23 лет.
2 августа тогдашний председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау объявил о запуске новой программы ОБСЕ для Украины. Она предусматривает, в частности, противодействие незаконному перемещению украинцев, сексуальному насилию со стороны оккупантов.
29 сентября стало известно, что ОБСЕ продолжит вести проектную деятельность в Украине.
В ноябре делегация Украины заявляла о бойкотировании работы в Парламентской ассамблее ОБСЕ из-за нежелания организации изменить правила и изгнать Россию.
Кулеба и Зеленский призывают ОБСЕ исключить Россию из организации. Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид считает, что делать этого не следует, так как "однажды нам снова понадобятся каналы общения".