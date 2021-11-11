На сегодняшний день угроз со стороны границы с Беларусью для Украины нет – глава Госпогранслужбы

Дейнеко сказал, что ситуация на границе Украины с Беларусью сейчас стабильная и контролируемая Фото: mvs.gov.ua

Дейнеко цитирует пресс-служба Министерства внутренних дел.

"Ситуация стабильная и контролируемая, никаких угроз для Украины нет. Однако наша служба вместе с Нацполицией и Нацгвардией отрабатывает все возможные сценарии для того, чтобы защитить украинскую границу от возможной попытки прорыва, искусственно организованного толпами мигрантов", – сказал он.

В МВД подчеркивают, что миграционный кризис создан искусственно.

В связи с возможным наплывом нелегальных мигрантов со стороны Беларуси границу с этой страной будут дополнительно защищать 8,5 тыс. украинских правоохранителей, рассказал сегодня министр внутренних дел Денис Монастырский во время поездки в Волынскую область.