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ПОЛИТИКА

Нардепы от "Слуги народа" публично поссорились: Шевченко назвал Безгина безмозглым и послал на х...й, Безгин Шевченко – "ватным клоуном"

Поводом для публичной ссоры нардепов от "Слуги народа" Евгения Шевченко и Виталия Безгина стала дискуссия вокруг решения Конституционного Суда Украины, касающегося работы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

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Безгин и Шевченко обменялись оскорблениями в Facebook
Безгин и Шевченко обменялись оскорблениями в Facebook
Фото: Vitalik Bezgin / Facebook; Евгений Шевченко / Facebook

Нардеп от фракции "Слуга народа" Евгений Шевченко 29 октября в Telegram раскритиковал коллег, которые комментировали решение Конституционного Суда Украины, связанное с деятельностью Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. 

Он считает, что решение КСУ подверглось критике со стороны  "депутатов – адептов Госдепа [США] и [американского бизнесмена Джорджа] Сороса". 

"Ярким представителем этой группы является убогое существо [нардеп от "Слуги народа"] Виталик Безгин по кличке Безмозглый. То глава Офиса президента [Андрей Ермак] ему не такой, то люди на Донбассе ему не нравятся – теперь, с решением КСУ, для Безмозглого будущее его соросятского устройства страны закончится", – написал Шевченко.

Позицию представителя Верховной Рады в КСУ Ольги Совгири он назвал "сплошным правовым нигилизмом" и спросил президента Владимира Зеленского, не стоит ли принять кадровые решения. 

Безгин в Facebook назвал Шевченко "ватным колуном" и предложил высказывать претензии лично, а не "втихаря в Telegram-канале".

"Понимаю, что тебе тяжело даются уравнения сложнее "2 + 2", но в том числе и тебя выбирали, чтобы ты защищал интересы украинского государства и его граждан. [...] Мне откровенно плевать на твою публичную и непубличную позицию, поскольку ее влияние как на продуцирование политики в стране, так и на решение фракции равно нулю. Но за риторику придется извиниться!" – написал нардеп. 

Нардеп от "Слуги народа" Богдан Яременко в комментариях выразил свою поддержку Безгину.

Шевченко послал Безгина на х...й.

"Достойно, конечно", – сыронизировала ему в ответ нардеп от "Слуги народа" Лиза Богуцкая. 

Ее коллега по фракции Игорь Васылив заметил, что Шевченко – "вата ватой". 

Богуцкая добавила: "100%. Без царя в голове". 

Нардеп от "Слуги народа" Игорь Фрис написал, что давал обещание не подавать руку Шевченко. "Затем ошибся – пожал. Теперь публично каюсь. Рубикон", – добавил он. 

"Я его в микрофон на фракции в жопу послала. Не жалею", – ответила нардеп от этой же фракции Ольга Василевская-Смаглюк. 

https://www.facebook.com/BezginVitalik/posts/2713912978861868

В августе этого года в КСУ направили представление 47 народных депутатов относительно конституционности положений законов, составляющих так называемую антикоррупционную платформу. 

Безгин писал, что действия КСУ имеют антигосударственные признаки. Совгиря заявила, что КСУ принял решение с "вопиющими процессуальными нарушениями". Представитель президента Украины в КСУ Федор Вениславский выразил мнение, что такое решение может нести негативные последствия для европейской интеграции Украины.

28 октября было опубликовано решение КСУ, которым суд отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

НАПК в связи с решением КСУ закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства назвал решение КСУ "сокрушительным поражением антикоррупционной реформы". НАПК заявило, что реестр электронных деклараций не будет работать до тех пор, пока Верховная Рада не примет новый закон, который предоставит НАПК возможность открывать такую информацию.

В НАПК считают, что судьи КСУ приняли решение о неконституционности уголовной ответственности за недостоверное декларирование в собственных интересах, поскольку в декларациях двух из них агентство ранее выявило признаки подачи ложной информации

Кроме того, в результате блокирования доступа НАПК к государственным реестрам Нацагентство не может провести специальную проверку деклараций кандидатов на руководящие должности в госорганах, следовательно, не могут быть назначены на свои должности победители местных выборов, заявили в НАПК. 

Теги: Конституционный Суд, Богдан Яременко, КСУ, НАПК, Евгений Шевченко, Слуга народа, Ольга Василевская-Смаглюк, Игорь Фрис, Игорь Васылив
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