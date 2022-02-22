"Наш край" призвал эвакуировать людей из "серой" зоны Донбасса

"Восемь лет горит Донбасс. Вчера произошло чрезвычайное событие. Я прошу поднять вопрос "серой зоны Донбасса" и отселения людей из "серой зоны Донбасса". Людям нужна гуманитарная помощь. Вчера в Счастье и половине Луганской области не было ни света, ни тепла. Мы не можем покинуть наших людей. Донбасс – это Украина, и мы должны позаботиться о наших людях. Мы должны немедленно организовать гуманитарную помощь украинцам Донбасса. Люди в беде!" – призвал нардеп.
Он напомнил, что в городе Счастье в результате обстрелов со стороны боевиков "ЛНР" полностью остановила работу Луганская теплоэлектростанция, сегодня в трансформатор на территории ТЭС попал снаряд, начался пожар.
Шахов подчеркнул, что Счастье осталось полностью без электро-, водо- и теплоснабжения.
"Такая же ситуация во Врубовке. Там люди сидят в бомбоубежищах без электричества и газа. Доступа к восстановлению пока нет, поскольку обстрелы не утихают. Учитывая опасную ситуацию, власти должны срочно рассмотреть возможность эвакуации мирных людей", – сказано в сообщении партии.
За сутки 21 февраля российско-оккупационные войска 84 раза нарушили режим прекращения огня, 64 из них – с применением вооружения, запрещенного Минскими соглашениями.
В результате обстрела боевиков двое украинских военнослужащих получили осколочные ранения, несовместимые с жизнью, 12 – ранения разной степени тяжести, шестеро – боевые травмы.
17 февраля 2022 года на Донбассе резко обострилась ситуация. По информации штаба операции Объединенных сил, были обстреляны 30 населенных пунктов на подконтрольной Украине территории, причем под удар попали детский сад и несколько школ, где в это время находились дети. Пострадали двое военных и пятеро гражданских.
18-го, 19-го и 20 февраля обстрелы на Донбассе продолжились. 19 февраля в результате обстрелов со стороны боевиков погибли двое украинских военнослужащих, еще четверо получили ранение, 20-го также был ранен военнослужащий.
21 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о признании "независимости" оккупированных территорий Украины и подписал соответствующие указы в присутствии главарей незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. Указы официально предусматривают ввод российских войск на территорию ОРДЛО для "поддержания мира".
В тот же день жители оккупированного Донецка сообщили о передвижении очень большой колонны российских танков и бронетехники из Донецка в юго-западном направлении к линии фронта.