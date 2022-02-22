"Наш край" призвал эвакуировать людей из "серой" зоны Донбасса

Сергей Шахов: Донбасс – это Украина, и мы должны позаботиться о наших людях Фото: nashkray.org

"Восемь лет горит Донбасс. Вчера произошло чрезвычайное событие. Я прошу поднять вопрос "серой зоны Донбасса" и отселения людей из "серой зоны Донбасса". Людям нужна гуманитарная помощь. Вчера в Счастье и половине Луганской области не было ни света, ни тепла. Мы не можем покинуть наших людей. Донбасс – это Украина, и мы должны позаботиться о наших людях. Мы должны немедленно организовать гуманитарную помощь украинцам Донбасса. Люди в беде!" – призвал нардеп.

Он напомнил, что в городе Счастье в результате обстрелов со стороны боевиков "ЛНР" полностью остановила работу Луганская теплоэлектростанция, сегодня в трансформатор на территории ТЭС попал снаряд, начался пожар.

Шахов подчеркнул, что Счастье осталось полностью без электро-, водо- и теплоснабжения.

"Такая же ситуация во Врубовке. Там люди сидят в бомбоубежищах без электричества и газа. Доступа к восстановлению пока нет, поскольку обстрелы не утихают. Учитывая опасную ситуацию, власти должны срочно рассмотреть возможность эвакуации мирных людей", – сказано в сообщении партии.