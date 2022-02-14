"Не в пользу нашего государства". Разумков прокомментировал перенос закрытого совещания в Раде

Разумков: Очень странными выглядят обвинения в расшатывании ситуации и нагнетании паники, звучащих от руководства фракции "Слуга народа" Фото: Верховна Рада України / Facebook

"Перенесение на понедельник срочного совещания парламентариев с силовыми ведомствами, которое должно было состояться сегодня в Верховной Раде, считаю решением не в пользу государства. В условиях, когда распространяется спорная информация о закрытии авиапространства над Украиной, когда ежечасно появляются заявления относительно угроз безопасности, институции должны работать оперативно и безотлагательно", – заявил нардеп.

Он добавил, что были изменены формат и состав совещания, его проведет секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"При этом очень странными выглядят обвинения в расшатывании ситуации и нагнетании паники, звучащих от руководства фракции "Слуга народа". И это говорят те, кто не может оперативно собрать депутатов, потому что отпустили их на две недели, в том числе за границу. Это говорят те, кто не имеет планов работы парламента в такие напряженные моменты, кто не понимает важность институции и кто является исполнителями воли президента", – подчеркнул Разумков.

Политик посоветовал власти не искать "врагов внутри государства", а объединяться перед угрозой возможного вторжения РФ.

Фракции "Европейская солидарность" и "Голос" 12 февраля выступили с призывом провести в выходные внеочередное заседание Рады в связи с угрозой нового вторжения РФ, но эта инициатива не была поддержана. 13 февраля стало известно о переносе встречи глав фракций парламента с премьер-министром Денисом Шмыгалем и руководителями силовых и экономических министерств и ведомств.

Пресс-секретарь Стефанчука Мария Дейнеко говорила, что заседание перенесли на 16.00 14 февраля, но не говорила о причинах этого решения.

Пятый президент Украины, нардеп от "Европейской солидарности" Петр Порошенко заявил, что встречу с силовиками в Раде сорвал президент Владимир Зеленский.