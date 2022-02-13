Порошенко обвинил Зеленского в срыве закрытого совещания в Раде

Порошенко: Зеленский дал поручение сорвать встречу, а председатель Верховной Рады повел себя не как глава украинского парламента, а как слуга Скриншот: Петро Порошенко / Facebook

Порошенко сказал, что в 16.00 сегодня должно было состояться закрытое заседание согласительного совета Рады, на нем планировали заслушать главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, министра обороны Алексея Резникова, министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, министра внутренних дел Дениса Монастырского и руководителей разведки.

"Мы категорически против паники и именно поэтому пытались передать свои предложения, приглашая Зеленского в парламент, предлагая принять участие во встрече с Зеленским в Офисе президента, чтобы использовать весь опыт, все знания, все связи, чтобы сохранить мир, защитить людей и страну. К сожалению, сегодня встреча, запланированная на 16.00, была отменена Зеленским. Он дал поручение ее сорвать, а председатель Верховной Рады [Руслан Стефанчук] повел себя не как глава украинского парламента, а как слуга – не народа, а слуга Зеленского", – заявил Порошенко.

Пресс-секретарь Стефанчука Мария Дейнеко говорила, что заседание перенесли на 16.00 14 февраля, но не говорила о причинах этого решения.

По словам Порошенко, власти объяснили перенос заседания отсутствием кворума.

Фракции "Европейская солидарность" и "Голос" 12 февраля выступили с призывом провести в выходные внеочередное заседание Рады в связи с угрозой нового вторжения РФ, но эта инициатива не была поддержана. 13 февраля стало известно о переносе встречи глав фракций парламента с премьер-министром Денисом Шмыгалем и руководителями силовых и экономических министерств и ведомств.