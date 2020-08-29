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Попытка вербовки вагнеровцев. Россияне предлагали украинскому агенту взять на работу китайцев – СМИ

Неформальный лидер отряда ЧВК "Вагнер" Артем Миляев рекомендовал мнимому вербовщику, а на самом деле – агенту украинской разведки, нанять для предполагаемой работы за рубежом пятерых бывших военнослужащих китайской армии. Об этом информирует "Радіо Свобода".

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Журналисты располагают копиями паспортов граждан Китая, которых якобы пытались привлечь к работе на ЧВК "Вагнер"
Журналисты располагают копиями паспортов граждан Китая, которых якобы пытались привлечь к работе на ЧВК "Вагнер"
Фото: radiosvoboda.org

Наемники из частной военной компании рекомендовали привлечь пятерых китайских военных к миссии в Венесуэле, для которой их вербовал легендированный сотрудник украинских спецслужб. Об этом пишет "Радіо Свобода" со ссылкой на массив документов, полученных журналисткой Любовью Величко от предполагаемого куратора спецоперации по захвату вагнеровцев.

Неформальный лидер отряда ЧВК "Вагнер" Артем Миляев якобы заявлял, что все они являются отставными военнослужащими Народно-освободительной армии Китая.

Сканы паспортов китайцев есть в распоряжении журналистов. Как минимум один из паспортов просрочен. "Радіо Свобода" не удалось подтвердить причастность этих граждан КНР к ЧВК.

29 июля власти Беларуси сообщили о задержании 33 россиян, состоящих в частной военной компании. В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов, позже сообщалось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

В интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, которое вышло в эфир 6 августа, президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что выдаст Украине задержанных боевиков в случае, если Киев докажет их причастность к преступлениям на Донбассе. Лукашенко поручил пригласить в страну генеральных прокуроров России и Украины для разбирательства в ситуации с задержанными боевиками. 9 августа он заявил, что раз генпрокуроры не приехали в Минск, значит, им "наплевать на этих ребят".

Офис генерального прокурора Украины 12 августа обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 вагнеровцев (из них девять – граждане Украины), которые активно участвовали в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

14 августа стало известно, что власти Беларуси выдали задержанных вагнеровцев России. Президент Украины Владимир Зеленский посчитал это недружественным шагом со стороны Беларуси. По его мнению, последствия освобождения наемников "будут трагическими".

Главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов 18 августа заявил, что поездка бойцов ЧВК "Вагнер" в Беларусь была частью спецоперации Службы безопасности Украины и Главного управления разведки Минобороны Украины: предполагалось посадить самолет с наемниками в Украине, после чего задержать их. По словам Бутусова, спецоперация провалилась из-за решения руководителя Офиса президента Андрея Ермака и Зеленского о переносе срока вылета боевиков из Минска, а также из-за утечки информации из Украины.

24 августа Величко опубликовала в издании Mind интервью "куратора спецоперации" и копии документов, которые, по ее словам, доказывают реальность спецоперации.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что бойцов ЧВК "Вагнер" в Минск перебрасывали российские спецслужбы и это не было спецоперацией СБУ.

Ермак назвал дезинформационной кампанией версию о причастности СБУ к появлению вагнеровцев в Минске. В СБУ ее назвали "фантастическим сценарием".

Президент России Владимир Путин, комментируя 27 августа инцидент, заявил, что это была операция спецслужб Украины и США.

Теги: Россия, Украина, Китай, Беларусь, Венесуэла, наемники, спецслужбы, Вагнер, спецоперация
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