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Саакашвили задержан в Грузии, "Газпром" прекратил поставки газа в Венгрию через территорию Украины. Главное за день

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Саакашвили задержали 1 октября
Саакашвили задержали 1 октября
Фото: EPA

"ГОРДОН" представляет обзор основных новостей пятницы, 1 октября.

Саакашвили задержали в Грузии

Утром 1 октября глава украинского Исполкома реформ, бывший грузинский президент Михаил Саакашвили сообщил о возвращении в Грузию

В МВД Грузии вначале заявили, что политик не пересекал границу страны, но вечером 1 октября премьер-министр Ираклий Гарибашвили сообщил, что Саакашвили задержан. Он не привел других деталей относительно задержания экс-президента, сказав только, что его провели "на высшем уровне". МВД Грузии опубликовало видео задержания политика. СМИ сообщили, что Саакашвили был задержан в Тбилиси, а сейчас находится в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави. 

Из-за задержания Саакашвили в Министерство иностранных дел Украины вызвали посла Грузии в Киеве Теймураза Шарашенидзе. 

Саакашвили после задержания объявил голодовку.

Газ в Венгрию начали поставлять в обход Украины

Российский "Газпром" с 7.00 1 октября прекратил поставки газа в Венгрию через территорию Украины.

Глава НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко считает, что остановка российским "Газпромом" транзита газа в Венгрию через Украину должна повлечь санкции в отношении оператора газопровода "Северный поток – 2", так как это "очевидное использование газа в качестве оружия".

"Большая фракция". Началось заседание "Слуги народа" в Трускавце

Стратегическое заседание фракции "Слуга народа" проходит 1–3 октября в пятизвездочном отеле Rixos-Prykarpattya в Трускавце. Ожидается, что там с нардепами проведет встречу президент Украины Владимир Зеленский. С докладом по Донбассу выступят глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников и глава Офиса президента Андрей Ермак.

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия говорил, что среди приглашенных есть первый спикер парламента Руслан Стефанчук, но нет председателя Рады Дмитрия Разумкова. Глава партии Александр Корниенко заявил, что "Слуга народа" 2 октября может обсудить возможный отзыв Разумкова с должности главы Верховной Рады.

Ранение водителя главы Госархива

Глава Государственной архивной службы Украины Анатолий Хромов сообщил 1 октября, что накануне водителя его служебной машины обстреляли в Киеве. Он отметил, что угрозы здоровью или жизни водителя нет.

Полиция задержала подозреваемого в стрельбе из пневматического оружия по прохожим, в результате которой был ранен водитель главы Госархива. "Как мужчина объяснил полицейским, он якобы решил пострелять из пневматического ружья со своего балкона по птичкам и случайно попал в прохожего", – говорится в сообщении.

Украина перешла на электронные больничные

С 1 октября в Украине больничные выдают только в электронной форме. В то же время до 1 февраля 2022 года можно будет получить бумажный больничный в отдельных случаях.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Газпром, Грузия, газ, стрельба, Михаил Саакашвили, Венгрия, Трускавец, задержание, Слуга народа, Дмитрий Разумков, больничные
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