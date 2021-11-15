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Стефанчук: Предпосылок к отставке Шмыгаля нет

 
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Шмыгаль (на фото) очень профессионально справляется как технический премьер-министр, отметил Стефанчук
Шмыгаль (на фото) очень профессионально справляется как технический премьер-министр, отметил Стефанчук
Фото: kmu.gov.ua

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук считает, что предпосылок к отставке премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля нет. Об этом он сказал в интервью главреду издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

"Знаете, я читаю эти новости с периодичностью раз в месяц в течение всего пребывания Дениса Шмыгаля на его должности. Мне кажется, что предпосылок к этому нет", – сказал Стефанчук, комментируя слухи о возможной смене главы правительства Украины.

По мнению спикера Рады, Шмыгаль, наоборот, "очень профессионально справляется именно как технический премьер-министр с возложенными на него обязанностями".

"Я работал с ним по направлению стратегических троек. Это очень компетентный, очень грамотный, не без своих минусов человек. Но, в принципе, он за эти годы очень многому научился, он очень многому поднатаскался как государственный управленец", – отметил Стефанчук.

Стефанчук: Именно свобода слова гарантировала приход к власти Зеленского. Полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

4 марта 2020 года Верховная Рада отправила премьер-министра Алексея Гончарука в отставку. После этого главой правительства был назначен Шмыгаль. В тот же день парламент утвердил персональный состав Кабинета Министров Украины по предложению Шмыгаля.

13 июля 2021 года подал заявление об отставке с должности министра внутренних дел Арсен Аваков. 4 ноября он сказал, что решил уйти в отставку после беседы с президентом Владимиром Зеленским. 15 июля Верховная Рада Украины уволила Авакова. На следующий день парламент проголосовал за назначение главы комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности, нардепа от "Слуги народа" Дениса Монастырского главой МВД Украины.

3 ноября Верховная Рада отправила в отставку пятерых членов Кабмина: вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова, министра обороны Андрея Тарана, министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Романа Абрамовского, первого вице-премьер-министра – министра экономики Алексея Любченко и вице-премьер-министра Украины – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олега Уруского.

В тот же день Кабмин Украины назначил Руслана Стрельца временно исполняющим обязанности министра экологии, до этого он занимал должность замминистра.

4 ноября Рада поддержала кандидатуру экс-замглавы Офиса президента Юлии Свириденко на должность первого вице-премьер-министра – министра экономики, главу подкомитета по государственной безопасности и обороне, нардепа от "Слуги народа" Ирину Верещук – на должность вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, руководителя Государственной таможенной службы Павла Рябикина – на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, а также Резникова – на должность главы Минобороны.

Шмыгаль говорил в марте 2020 года, что уйдет с должности главы правительства, "если не оправдает надежд украинцев". "Готов уйти в отставку в любой момент, когда народ, Рада или президент выразят такую мысль", – отметил премьер в конце июня прошлого года.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Верховная Рада, Украина, правительство, отставка, интервью, премьер-министр, Руслан Стефанчук, Денис Шмыгаль, спикер, Кабмин
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