Стефанчук: Предпосылок к отставке Шмыгаля нет

"Знаете, я читаю эти новости с периодичностью раз в месяц в течение всего пребывания Дениса Шмыгаля на его должности. Мне кажется, что предпосылок к этому нет", – сказал Стефанчук, комментируя слухи о возможной смене главы правительства Украины.

По мнению спикера Рады, Шмыгаль, наоборот, "очень профессионально справляется именно как технический премьер-министр с возложенными на него обязанностями".

"Я работал с ним по направлению стратегических троек. Это очень компетентный, очень грамотный, не без своих минусов человек. Но, в принципе, он за эти годы очень многому научился, он очень многому поднатаскался как государственный управленец", – отметил Стефанчук.

Стефанчук: Именно свобода слова гарантировала приход к власти Зеленского. Полный текст интервью

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