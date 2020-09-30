Трамп и Байден провели первые дебаты, в Украине более 4 тыс. заболевших COVID-19 за сутки. Главное за день

Дебаты в США

Кандидаты на пост президента Соединенных Штатов Дональд Трамп и Джо Байден провели первый из трех раундов предвыборных дебатов. Они обсуждали борьбу с пандемией коронавируса, внешнюю политику и другие темы. Трамп нередко прерывал оппонента, тот резко на это реагировал.

По опросам телеканалов CNN и CBS, первые дебаты выиграл Байден.

Война в Карабахе

Азербайджан и Армения заявляют о многочисленных потерях противника в ходе ночных боев в Нагорном Карабахе.

Совбез ООН единогласно принял обращение к Баку и Еревану о немедленном прекращении боевых действий.

Фокина уволили

Президент Владимир Зеленский вывел первого премьер-министра Украины Витольда Фокина из состава украинской делегации в трехсторонней контактной группе, причиной названо отступление "от справедливой оценки временной оккупации" Крыма и Донбасса.

Происшествие в Киеве

Сотрудница посольства США умерла в больнице после того, как ее нашли в Киеве с травмой головы возле железнодорожных путей. Рассматриваются версии нападения и попадания под поезд.

Впервые 4 тыс. за сутки

В Украине побит антирекорд по числу заражений коронавирусом, 4027 человек заболели за последние сутки. Больше всего новых случаев – в Харьковской области (549).

У Луценко рак

По словам бывшего генпрокурора Украины Юрия Луценко, он лечится от онкологического заболевания и перенес восьмичасовую операцию.