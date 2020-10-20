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Турчинов: Зеленский не сможет прикрыть Крымом ползучую капитуляцию и собственную беспомощность

Экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что "те, кто без боя отдал Крым, должны нести ответственность".

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Турчинов: В те тяжелые дни у Зеленского были более важные вопросы корпоративы, банкеты, шоу, сериалы
Турчинов: В те тяжелые дни у Зеленского были более важные вопросы – корпоративы, банкеты, шоу, сериалы
Фото: Олександр Турчинов / Facebook

Выступая в парламенте, президент Украины Владимир Зеленский дал приказ своим карманным следователем разобраться с теми, кто "без боя отдал Крым". Об этом заявил экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов, заявление опубликовано 20 октября на персональном сайте политика.

"Странно слышать воинственную риторику от человека, который все время своего пребывания на посту верховного главнокомандующего делает все, чтобы уклониться от любого, даже локального, боя с врагом, от того, чтобы освободить хотя бы метр украинской земли. Странно слышать подобное от человека, который пытается разглядеть "мир" в залитых кровью глазах российского диктатора и готов пойти на любые договорняки с врагом, на любое отведение войск, "отдав без боя часть территории", – написал Турчинов.

Турчинов посоветовал президенту разобраться в "драматических событиях начала 2014 года".

"В те тяжелые дни господин Зеленский не занимался тем ужасным состоянием, в котором находились наша армия, другие силовые структуры и вся разоруженная и незащищенная страна. У него были более важные вопросы – корпоративы, банкеты, шоу, сериалы", – отметил экс-глава СНБО.

Турчинов считает, что Зеленский разыгрывает крымскую карту с представителями пятой пророссийской колонны – лидером "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктором Медведчуком и экс-президентом Украины Виктором Януковичем.

"Зеленский пытается отвлечь внимание общества от собственной политики ползучей капитуляции, унижения армии и страны, от передачи врагу информации об уникальной операции наших спецслужб и провала задержания российских военных преступников. Это попытка Зеленского скрыть свою ответственность за провал борьбы с пандемией, масштабную коррупцию, разрушение экономики, собственную беспомощность и неспособность управлять страной", – считает политик.

Лица, которые в 2014 году решили не препятствовать российской оккупации Крыма, должны нести за это ответственность. Об этом 20 октября Зеленский заявил во время своего послания Верховной Раде.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В связи с оккупацией полуострова ряд стран, в том числе США и представители Европейского союза, ввели антироссийские санкции.

Теги: Виктор Янукович, Верховная Рада, Крым, Украина, Виктор Медведчук, Александр Турчинов, аннексия, Владимир Зеленский, ОПЗЖ
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