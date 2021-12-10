Не все страны поддерживают санкции против РФ, потому что думают о своем рынке – Зеленский

"Все должны понимать, что из-за санкционной политики страдают другие страны. И не все страны думают об Украине, о людях. Есть много людей достаточно циничных, которые думают о своем рынке. Бизнес внутри государства на них давит, поэтому всем непросто", – отметил он.

Зеленский добавил, что каждый из политиков прежде всего думает о своем народе, а потом – об Украине.

"Мы для всех остальных – одна из стран, и чтобы быть в этой очереди в принципе, чтобы нас поддерживали... Там у человека (президента РФ Владимира Путина. – "ГОРДОН") одна из мощных армий мира. Так получилось. Я откровенно говорил нашим европейским коллегам. Они все говорят: "Россия очень мощная, сильная". А кто ее такой делает? Все вы, когда боитесь этих вызовов, вы говорите об этом медийно, а потом президент РФ верит в то, что Россия может делать то, что она хочет", – заявил президент.

По его словам, украинская власть сделала все, чтобы Путин сказал Байдену, что Россия не собирается вторгаться в Украину.