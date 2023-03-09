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Зеленский обсудил с фон дер Ляйен выполнение Украиной рекомендаций для переговоров о вступлении в ЕС

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Зеленский и фон дер Ляйен говорили о прогрессе Украины в выполнении рекомендаций Еврокомиссии
Зеленский и фон дер Ляйен говорили о прогрессе Украины в выполнении рекомендаций Еврокомиссии
Фото: ЕРА

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Об этом он сообщил в Telegram.

По словам Зеленского в ходе беседы он и глава Еврокомиссии осудили сегодняшнюю массированную ракетную атаку РФ, приветствовали новый пакет санкций ЕС против России и договорились о дальнейшем санкционном давлении на РФ. 

"Подробно обсудили прогресс Украины в выполнении рекомендаций Европейской комиссии по началу переговоров о вступлении Украины в ЕС уже в этом году", – добавил он. 

Контекст:

28 февраля 2022 года, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявки подали Грузия и Молдова.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз. 

23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где предоставили Украине и Молдове статус кандидата.

Украина предприняла все шаги, которые необходимы для выполнения семи рекомендаций Европейской комиссии для начала переговоров по евроинтеграции, и рассчитывает, что оценка выполнения этих рекомендаций начнется в марте, заявила 27 декабря вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас заявил в интервью, опубликованном 2 января 2023 года, что Евросоюз еще не готов к принятию решения о начале переговоров по поводу членства Украины в альянсе.

В то же время в Еврокомиссии отметили "чрезвычайно большой" прогресс Украины по выполнению рекомендаций ЕС для ее евроинтеграции, указали в Офисе президента.

В 2023 году Украина стремится начать переговоры о членстве в ЕС, заявлял премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 3 января. 2 февраля он отметил, что Украина до конца года хочет быть готовой к переговорам, а до конца 2024-го – к членству в ЕС.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, Украина выполнила 72% Соглашения об ассоциации с ЕС. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Еврокомиссия, евроинтеграция, Европейский союз, Владимир Зеленский, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, ЕС
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