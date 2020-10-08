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ПОЛИТИКА

Журналистку Соколову допросили в ГБР по делу о вагнеровцах

После публикаций о якобы готовившейся спецоперации по аресту наемников ЧВК "Вагнер" журналистку "5 канала" Янину Соколову вызвали на допрос в ГБР в качестве свидетеля.

Соколова утверждает, что флешку с данными о вагнеровцах нашла на стуле в ресторане
Соколова утверждает, что флешку с данными о вагнеровцах нашла на стуле в ресторане
Фото: Микола Давидюк / Facebook

Журналистка "5 канала" Янина Соколова 8 октября побывала на допросе в Государственном бюро расследований (ГБР) по делу о вагнеровцах, сообщает издание "Буквы".

Ее вызывали как свидетеля по факту возможного разглашения сведений, составляющих государственную тайну, которое вызвало тяжкие последствия. Речь идет о публикации сведений о якобы произошедшем срыве спецоперации украинских спецслужб по задержанию группы боевиков частной военной компании “Вагнер”.

По итогам допроса Соколова сообщила, что не может разглашать всю информацию из-за тайны досудебного следствия. По словам журналистки, вопросы следователей ГБР в основном касались того, как она получила информацию о спецоперации по вагнеровцам. Соколова заявила, что получила флешку с данными "от анонимного источника в одном из ресторанов Киева" (ее положили на стул в заведении), а вторая часть данных была получена по электронной почте.

“Вся эта информация уже была мной давно обнародована. Ничего нового, думаю, я сегодня не сказала. И круг лиц, с которыми я общалась, довольно узкий”, – отметила журналистка.

Соколова заверила, что готова предоставить флешку следствию.

18 августа и 7 сентября Соколова обнародовала аудиозаписи якобы вербовки украинскими спецслужбами российских наемников из ЧВК "Вагнер", которые воевали на Донбассе. Она утверждала, что указание "слить" операцию по аресту боевиков дал глава Офиса президента Андрей Ермак. После этого журналистку вызвали в ГБР. По ее словам, повестка, которую она получила, не имеет отношения к поискам имени чиновника, сорвавшего спецоперацию по вагнеровцам.

Власти Беларуси 29 июля сообщили о задержании 33 иностранцев, состоящих в частной военной компании. В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов, позже сообщалось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

В интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, которое вышло в эфир 6 августа, президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что выдаст Украине задержанных боевиков в случае, если Киев докажет их причастность к преступлениям на Донбассе. Лукашенко поручил пригласить в страну генеральных прокуроров России и Украины для разбирательства в ситуации с задержанными боевиками. 9 августа он заявил, что раз генпрокуроры не приехали в Минск, значит, им "наплевать на этих ребят".

Офис генерального прокурора Украины 12 августа обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 вагнеровцев (из них девять – граждане Украины), которые активно участвовали в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

14 августа стало известно, что власти Беларуси выдали задержанных вагнеровцев России. Президент Украины Владимир Зеленский посчитал это недружественным шагом со стороны Беларуси. По его мнению, последствия освобождения наемников "будут трагическими".

Журналист Юрий Бутусов 18 августа заявил, что поездка бойцов ЧВК "Вагнер" в Беларусь была частью спецоперации СБУ и Главного управления разведки Минобороны Украины: предполагалось посадить самолет с наемниками в Украине, после чего задержать их. По словам Бутусова, спецоперация провалилась из-за решения Ермака и Зеленского о переносе срока вылета боевиков из Минска с 25-го на 30 июля, а также из-за утечки информации из Украины.

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что операция по поимке наемников ЧВК "Вагнер" была сорвана человеком "из самого ближайшего окружения" Зеленского. Он, как и экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, отметил, что спецоперация началась в 2019 году.

В СБУ назвали эти данные "фантастическим сценарием". Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что бойцов ЧВК "Вагнер" в Минск перебрасывали российские спецслужбы и это не было спецоперацией СБУ.

Ермак назвал дезинформационной кампанией версию о причастности СБУ к появлению вагнеровцев в Минске.

Теги: Беларусь, наемники, допрос, Вагнер, Янина Соколова, Андрей Ермак, ГБР
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