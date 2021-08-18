Зыгарь: Лукашенко – роковая фигура для России

При власти в Беларуси Лукашенко пребывает с 1994 года Фото: ЕРА

"Страшный человек. Вообще это, может быть, не самая, но довольно роковая фигура для России. Я не оговорился. Для России. В первую очередь мои мысли, мои симпатии, мои страхи, конечно же, находятся сейчас рядом с теми людьми, которые сидят в белорусских тюрьмах и СИЗО. И это ужасно", – сказал Зыгарь.

По его словам, происходящее в Беларуси – "кошмар" и "ад".

"Но последствия того, что устроил Лукашенко, выходят далеко за границы Белоруссии. Это, конечно же, преступление больших масштабов и далеко идущих последствий", – считает российский журналист.

Гордон спросил его мнение, "поглотит" ли президент РФ Владимир Путин Лукашенко и Беларусь.

"Я думаю, что этого не будет никогда", – ответил Зыгарь.

Зыгарь: Страх перед полицией и силовиками – самое сильное чувство, которое испытывают люди в России. Полный текст интервью

ВИДЕО