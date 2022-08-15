Еще шесть кораблей получили разрешение на проход через гуманитарный коридор в Черном море

Два судна уже прошли инспекцию в Мраморном море, и могут отправляться в Черноморск Фото: depositphotos.com

Два из этих судов – MV Kafkam Etler и MV Zelek Star – уже прошли инспекцию в Мраморном море, и могут отправляться в Черноморск Одесской области на загрузку.

На сегодня, 15 августа, запланирована инспекция остальных четырех судов – MV Great Arsenal, MV Zumrut Ana, MV Ocean S, MV Kubrosliy. В случае успешной проверки эти корабли также отправятся в Черноморск.

Кроме того, 14 августа прошло инспекцию и получило разрешение на отправку судно MV Star Laura. 13 августа успешную проверку прошло MV Rahmi Yagci.

По процедурам, согласованным СКЦ, все участники проверки координируют работу со своими военными и другими соответствующими органами. Как сообщили в центре, это нужно, "чтобы обеспечить безопасный проход коммерческих судов в рамках Черноморской зерновой инициативы".