СБУ разоблачила харьковского айтишника, который "минировал" суды и аэропорт из-за "личной неприязни"

Псевдоминер работает в IT-сфере, для отправки анонимных электронных писем о "минировании" он использовал специальные программы, скрывающие местонахождение отправителя. Мотивом его действий была личная неприязнь к правоохранительным и судебным органам Украины, а также к власти в целом.

СБУ задержала мужчину у него дома после очередного сообщения о "минировании" и проверяет его на сотрудничество с иностранными спецслужбами. В декабре 2021 года он сообщал о "минировании" Харьковской облгосадминистрации, Харьковского апелляционного суда, международного аэропорта "Харьков", железнодорожных и автомобильных вокзалов ТРЦ по меньшей мере 14 раз.

Если вина харьковчанина будет доказана в суде, ему грозит тюремный срок от четырех до восьми лет и компенсация расходов государственных и коммерческих учреждений, понесших ущерб от его сообщений о ложных минированиях.

ВИДЕО