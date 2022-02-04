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СБУ разоблачила харьковского айтишника, который "минировал" суды и аэропорт из-за "личной неприязни"

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СБУ проверяет жителя Харькова на сотрудничество с иностранными спецслужбами
СБУ проверяет жителя Харькова на сотрудничество с иностранными спецслужбами
Скриншот: Служба безпеки України / Youtube

Служба безопасности Украины разоблачила и задержала 39-летнего жителя Харькова, который отправлял анонимные электронные письма о якобы минировании государственных учреждений. Об этом 4 февраля сообщает пресс-центр СБУ.

Псевдоминер работает в IT-сфере, для отправки анонимных электронных писем о "минировании" он использовал специальные программы, скрывающие местонахождение отправителя. Мотивом его действий была личная неприязнь к правоохранительным и судебным органам Украины, а также к власти в целом.

СБУ задержала мужчину у него дома после очередного сообщения о "минировании" и проверяет его на сотрудничество с иностранными спецслужбами. В декабре 2021 года он сообщал о "минировании" Харьковской облгосадминистрации, Харьковского апелляционного суда, международного аэропорта "Харьков", железнодорожных и автомобильных вокзалов ТРЦ по меньшей мере 14 раз.

Если вина харьковчанина будет доказана в суде, ему грозит тюремный срок от четырех до восьми лет и компенсация расходов государственных и коммерческих учреждений, понесших ущерб от его сообщений о ложных минированиях.

ВИДЕО
Видео: Служба безпеки України / Youtube
Контекст:

Проблема анонимных сообщений о минированиях в Украине обострилась в конце 2021-го – начале 2022 года.

8 января в Киеве "заминировали" все торговые центры, 11 января полиция получила сообщение о якобы минировании всех школ Киева, писало издание "Сегодня".

12 января сообщения о массовом минировании получали школы Львова и Черкасс, ТРЦ Днепра и метро Киева. В тот же день столичные полицейские искали взрывчатку в аэропортах Борисполь, Киев, а одесские – возле елки на улице Дерибасовской.

Всего за сутки 12 января Национальная полиция получила сообщения о минировании более 600 объектов по всей Украине.

13 января "минирования" продолжились в Запорожской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Черкасской, Херсонской, Житомирской и других областях. 14 января в Харькове неизвестные "заминировали" 42 торговых центра, 191 школу и суд.

20 января в Киеве работники правоохранительных органов проверили сообщение о якобы минировании Офиса президента Украины, 21 января – все школы столицы.

В СБУ массовые сообщения о "минированиях" назвали инструментом гибридной агрессии России против Украины. В МВД отметили, что большинство сообщений поступают с временно неподконтрольных территорий или из Российской Федерации, и подчеркнули, что все они оказались фейковыми. 

В марте 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об усилении ответственности за ложное минирование. Закон ввел уголовную ответственность за заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога либо иных действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями, если оно касается критически важных объектов инфраструктуры, или зданий и сооружений, обеспечивающих деятельность органов государственной власти, или учреждений здравоохранения, или учебных заведений. Такое деяние сейчас наказывается лишением свободы на срок от четырех до восьми лет.

Министр внутренних дел Денис Монастырский сообщал, что сообщения о массовых "минированиях" украинским правоохранителям поступают в основном из России, со временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и из Беларуси.

Теги: СБУ, Харьков, аэропорт, минирование, вокзал, суды, IT-сфера
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