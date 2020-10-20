В Киеве из окон больниц выбросилось два пациента с COVID-19

Суициды пациентов, инфицированных коронавирусом, произошли в Киеве 19-го и 20 октября.

В Киеве из окна инфекционного отделения Александровской больницы, где лечат больных COVID-19, выбросилась женщина. Об этом сообщает "Обозреватель" со ссылкой на свои источники.

Инцидент произошел ночью 19 октября. Инфицированная коронавирусом 60-летняя женщина выпала из окна на четвертом этаже. От полученных травм она скончалась в реанимации около 7.00.

20 октября стало известно, что в Оболонском районе Киева мужчина с COVID-19 совершил суицид, также выпрыгнув из окна медучреждения. Трагедия произошла в клинической городской больнице №8 по улице Кондратюка.

В Киевской городской клинической больнице №4, где лечат пациентов с коронавирусом, покончили с собой двое мужчин. Один из больных выпрыгнул из окна второго этажа медучреждения 21 сентября, второй – 22-го.

Украинский врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор Ольга Голубовская в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заявила, что инфицированные коронавирусом люди часто задумываются о суициде.

"Это правда, что люди снимают с себя маски, чтобы умереть. Очень часто больных не покидают суицидальные мысли. И это связано не только с длительностью болезни (иногда бывает и не очень длительное течение), это связано с действием вируса на нервную систему и недостаточностью кислорода. Некоторые лекарственные препараты также могут вызывать у некоторых людей [состояния] по типу психозов", – отметила врач.

По состоянию на 20 октября в Украине зафиксировано 309 107 случаев коронавирусной инфекции, из них 5469 – за последние сутки. Скончалось в стране с начала эпидемии 5786 больных с COVID-19, вылечилось 129 533 пациента.