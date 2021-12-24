В Украине могут разрешить ревакцинацию от COVID-19 людей старше 60 лет – Лапий

Вводить бустерную дозу для этой категории населения эксперты рекомендовали минимум через шесть месяцев после завершения основного курса вакцинации.
Минздрав пока не утвердил эти рекомендации.
"У НТГЭИ есть еще три дня на обработку и внесение поправок в наши рекомендации, дальше мы представляем их на штабе [Минздрава по вакциноуправляемым инфекциям]. Штаб за них голосует, а потом министерство вводит в действие своим указом", – объяснил врач.
Он прогнозирует, что заседание штаба может пройти 28–29 декабря.
В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax).
Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. По состоянию на 24 декабря в Украине минимум одну дозу вакцины получили 14,5 млн человек, а 13,3 млн украинцев получили две дозы и завершили иммунизацию.
Главный санврач Украины Игорь Кузин заявлял 21 октября, что в Украине третью дозу вакцины могут рекомендовать вводить людям с ослабленным иммунитетом, а в 2022 году Минздрав планирует проводить ревакцинацию украинцев от коронавируса двумя дозами вакцины, если они завершили первый курс иммунизации в 2021 году.
Глава Минздрава Виктор Ляшко говорил 30 ноября, что бустерная доза вакцины против коронавируса в Украине может быть доступна уже с января – февраля 2022 года при определенных условиях. "Если украинцы массово пойдут и сделают первую прививку, у нас будут первой прививкой вакцинированы по крайней мере 60% или двумя дозами 50%, я как министр здравоохранения сразу приму решение и запустим бустерную вакцинацию", – сказал Ляшко.
9 декабря ВОЗ рекомендовала делать бустерную вакцинацию против коронавируса людям с ослабленным иммунитетом или получившим инактивированную вакцину.
13 декабря Минздрав Украины разрешил введение третьей дозы вакцины против коронавируса. Получить дополнительную прививку от COVID-19, независимо от того, каким препаратом прививались ранее, рекомендуется людям с ВИЧ-инфекцией, онкологией, после трансплантации органов, лицам, которые проходят иммунодепрессивную или иммуномодулирующую терапию, а также лицам с иммунодефицитным состоянием. По состоянию на 22 декабря дополнительную дозу получили 325 человек.
22 декабря Минздрав разрешил третью ревакцинальную дозу вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 медикам и работникам домов интернатного типа минимум через шесть месяцев после основного курса иммунизации.