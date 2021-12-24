В Украине могут разрешить ревакцинацию от COVID-19 людей старше 60 лет – Лапий

Вводить бустерную дозу для этой категории населения эксперты рекомендовали минимум через шесть месяцев после завершения основного курса вакцинации.

Минздрав пока не утвердил эти рекомендации.

"У НТГЭИ есть еще три дня на обработку и внесение поправок в наши рекомендации, дальше мы представляем их на штабе [Минздрава по вакциноуправляемым инфекциям]. Штаб за них голосует, а потом министерство вводит в действие своим указом", – объяснил врач.

Он прогнозирует, что заседание штаба может пройти 28–29 декабря.