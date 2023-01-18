Арестович: Может найтись человек, униженный Путиным на глазах других людей, который достанет пистолет и застрелит его

"Все больше людей понимают, что весь этот дурдом творится только потому, что есть один человек на одном посту и он еще принимает эти решения. Если его нет на этом посту или его нет физически – все сразу решается. Сваливаешь на него всю вину", – заявил Арестович.

Он отметил, что у российской элиты есть такой опыт, в РФ неоднократно делали подобные вещи: к примеру, после смерти диктатора Иосифа Сталина.

"Ты мимикрируешь, сбрасываешь с себя ответственность. Какой-то директор ФСБ говорит: "Он держал мою семью в заложниках. Ну что я мог сделать? Мы не одобряли, мы сопротивлялись как могли. Ну вот он, сволочь, виноват, да. А нас простите. И, ну, вот теперь мы готовы возвращаться в семью народов, в мировое разделение труда. Давайте снимайте санкции свои – мир, дружба, жвачка", – описал Арестович предполагаемый вариант развития событий.

По его мнению, это очень выгодный сценарий для российских чиновников, и все больше людей это понимают, но их останавливает "традиционное почтение к российской власти".

"И второе – эти люди сформировались при Путине больше чем полностью. Им надо не против Путина выступить, а против собственного менталитета. Представляете, какой-нибудь генерал федеральной службы охраны Путина?.. Путин у власти 23-й год. Это как раз карьера от лейтенанта до генерала. То есть он лейтенантом туда пришел, он уже генералом стал, а не видел никого, кроме Путина. Ему надо взбунтоваться не только против Путина, а против всей своей жизни, против всей системы, в которой он вырос. Это тяжело ментально", – подчеркнул Арестович.

Бацман обратила внимание, что за этот период предполагаемый "лейтенант, ставший генералом", вероятно, потерпел от Путина множество унижений, и это как раз может вырасти в бунт.

Арестович согласился с тем, что это возможно, так как российская система носит "криминальный характер" и работает по принципу "дави того, кто снизу, и слушайся того, кто сверху", что периодически вызывает бунты.

"Но это вещи, которые нельзя планировать, к сожалению. Конечно, может найтись человек, который был унижен Путиным дважды, там, на глазах у других людей. Он может достать пистолет и застрелить его. Но они, во-первых, принимают такие меры [безопасности, что трудно это сделать], а во-вторых, это будет чудо. А чудо не может быть элементом планирования, к сожалению", – резюмировал Арестович.

Арестович: Участь Пригожина печальна. Он слишком пахнет мертвечиной. Полный текст интервью

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Видео: Алеся Бацман / YouTube



