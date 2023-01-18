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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Арестович: Может найтись человек, униженный Путиным на глазах других людей, который достанет пистолет и застрелит его

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Арестович: Чудо не может быть элементом планирования
Арестович: Чудо не может быть элементом планирования
Фото: president.gov.ua

Российским чиновникам и силовикам трудно протестовать против власти президента РФ Владимира Путина, в числе прочего потому, что Путин у власти 23-й год – и бунт против него означает бунт против всей системы, в которой выросли эти люди. Об этом заявил бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

"Все больше людей понимают, что весь этот дурдом творится только потому, что есть один человек на одном посту и он еще принимает эти решения. Если его нет на этом посту или его нет физически – все сразу решается. Сваливаешь на него всю вину", – заявил Арестович.

Он отметил, что у российской элиты есть такой опыт, в РФ неоднократно делали подобные вещи: к примеру, после смерти диктатора Иосифа Сталина.

"Ты мимикрируешь, сбрасываешь с себя ответственность. Какой-то директор ФСБ говорит: "Он держал мою семью в заложниках. Ну что я мог сделать? Мы не одобряли, мы сопротивлялись как могли. Ну вот он, сволочь, виноват, да. А нас простите. И, ну, вот теперь мы готовы возвращаться в семью народов, в мировое разделение труда. Давайте снимайте санкции свои – мир, дружба, жвачка"– описал Арестович предполагаемый вариант развития событий.

По его мнению, это очень выгодный сценарий для российских чиновников, и все больше людей это понимают, но их останавливает "традиционное почтение к российской власти". 

"И второе – эти люди сформировались при Путине больше чем полностью. Им надо не против Путина выступить, а против собственного менталитета. Представляете, какой-нибудь генерал федеральной службы охраны Путина?.. Путин у власти 23-й год. Это как раз карьера от лейтенанта до генерала. То есть он лейтенантом туда пришел, он уже генералом стал, а не видел никого, кроме Путина. Ему надо взбунтоваться не только против Путина, а против всей своей жизни, против всей системы, в которой он вырос. Это тяжело ментально", – подчеркнул Арестович.

Бацман обратила внимание, что за этот период предполагаемый "лейтенант, ставший генералом", вероятно, потерпел от Путина множество унижений, и это как раз может вырасти в бунт.

Арестович согласился с тем, что это возможно, так как российская система носит "криминальный характер" и работает по принципу "дави того, кто снизу, и слушайся того, кто сверху", что периодически вызывает бунты.

"Но это вещи, которые нельзя планировать, к сожалению. Конечно, может найтись человек, который был унижен Путиным дважды, там, на глазах у других людей. Он может достать пистолет и застрелить его. Но они, во-первых, принимают такие меры [безопасности, что трудно это сделать], а во-вторых, это будет чудо. А чудо не может быть элементом планирования, к сожалению", – резюмировал Арестович.

Арестович: Участь Пригожина печальна. Он слишком пахнет мертвечиной. Полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube


Контекст:

Путин находится у власти в РФ с 2000 года. В 2018-м он был избран на четвертый президентский срок. В 2008–2012 годах Путин был главой правительства, в это время должность президента занимал Дмитрий Медведев.

В 2020 году в России был принят закон об обнулении президентских сроков Путина. Документ позволяет Путину остаться на посту главы государства до 2036 года.

По мнению российской журналистки Юлии Латыниной, Путин может столкнуться с перспективой угроз для своей власти в России на фоне неудачно складывающегося вторжения в Украину.

Получивший украинское гражданство российский публицист и телеведущий Александр Невзоров убежден, что окружение Путина ищет возможности с ним расправиться, "но это очень непросто".

По оценке советника главы МВД Украины Антона Геращенко, поражения российской армии в Украине влияют на ситуацию в РФ и система управления, которую построил Путин, рушится. Он считает, что есть четыре варианта, как сложится будущее Путина. В том числе Геращенко не исключает, что главу Кремля "растерзает толпа после переворота".

Путин кажется "более изолированным, чем когда-либо", как внутри РФ, так и на международном уровне и чувствует "потерю друзей", писала 30 декабря газета The Washington Post, подводя итоги 2022 года.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, протесты, Алексей Арестович, власть, бунт
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