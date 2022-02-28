Арестович прокомментировал информацию о захвате Купянска оккупантами: Не все там так просто

Арестович заявил, что украинские власти еще анализируют информацию, которая поступила из Купянска Фото: president.gov.ua

"Купянск – выясняется ситуация. Несмотря на запись [видео] с мэром Купянска и многочисленные заверения россиян, что они захватили город, мы выясняем ситуацию. Не все там так просто", – сказал Арестович.

Купянск – 28-тысячный город, находится в 120 км от Харькова.

27 февраля мэр Купянска Геннадий Мацегора, который был избран на эту должность в 2020 году от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", сообщил, что город теперь находится под контролем российских войск.

"Поступил звонок от командира батальона российских войск о предложении переговоров, иначе город будут штурмовать со всеми последствиями. Я принял решение участвовать в переговорах, дабы избежать человеческих жертв и разрушений в городе, всей инфраструктуры, которую мы в жизни не восстановим", – заявил Мацегора.

Он утверждает, что "четыре дня назад город оставили все – СБУ, прокуратура, военкомат, отряд теробороны" и остались только мэрия и полиция.

После заявления Мацегоры Купянская окружная прокуратура Харьковской области начала уголовное производство по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Бои в Харьковской области продолжаются с 24 февраля. 27 февраля группа оккупантов прорвалась в областной центр, но в тот же день Вооруженные силы Украины при поддержке полиции и территориальной обороны полностью взяли город под контроль.