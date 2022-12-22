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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Херсонцев просят выехать из района, который под прицелом РФ

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Оккупанты регулярно обстреливают освобожденный Херсон
Оккупанты регулярно обстреливают освобожденный Херсон
Фото: Ярослав Янушевич / Херcонська ОДА (ОВА) / Telegram

Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич призвал херсонцев эвакуироваться из микрорайона Остров, который постоянно обстреливают российские военные.

По его словам, этот микрорайон является зоной повышенной опасности из-за регулярных атак россиян.

"Обращаюсь к жителям Острова с призывом эвакуироваться в более безопасные области Украины. Херсонцы, прошу вас принять правильное решение и позаботиться о собственной безопасности и безопасности своей семьи", – написал Янушевич.

Он отметил, что из-за вражеских ударов Остров может остаться без электроэнергии, тепло- и водоснабжения.

Кроме того, Янушевич напомнил, что Херсонская ОВА помогает выехать всем желающим. Для этого необходимо обратиться на горячую линию: 0 800 330 951 или 091 481 78 45.

Контекст:

В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. Активное наступление ВСУ вынудило министра обороны РФ Сергея Шойгу 9 ноября отдать приказ начать отвод российских военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 11 ноября сообщил, что спецподразделения ВСУ уже зашли в город. 12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полициявоенная администрация и прокуратура. Зеленский приезжал в Херсон 14 ноября.

Впоследствии россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, Херсон, война, водоснабжение, электроэнергия, война России против Украины, российские военные, Ярослав Янушевич, россияне
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