Херсонцев просят выехать из района, который под прицелом РФ

По его словам, этот микрорайон является зоной повышенной опасности из-за регулярных атак россиян.

"Обращаюсь к жителям Острова с призывом эвакуироваться в более безопасные области Украины. Херсонцы, прошу вас принять правильное решение и позаботиться о собственной безопасности и безопасности своей семьи", – написал Янушевич.

Он отметил, что из-за вражеских ударов Остров может остаться без электроэнергии, тепло- и водоснабжения.

Кроме того, Янушевич напомнил, что Херсонская ОВА помогает выехать всем желающим. Для этого необходимо обратиться на горячую линию: 0 800 330 951 или 091 481 78 45.