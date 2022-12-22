Херсонцев просят выехать из района, который под прицелом РФ

По его словам, этот микрорайон является зоной повышенной опасности из-за регулярных атак россиян.
"Обращаюсь к жителям Острова с призывом эвакуироваться в более безопасные области Украины. Херсонцы, прошу вас принять правильное решение и позаботиться о собственной безопасности и безопасности своей семьи", – написал Янушевич.
Он отметил, что из-за вражеских ударов Остров может остаться без электроэнергии, тепло- и водоснабжения.
Кроме того, Янушевич напомнил, что Херсонская ОВА помогает выехать всем желающим. Для этого необходимо обратиться на горячую линию: 0 800 330 951 или 091 481 78 45.
В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. Активное наступление ВСУ вынудило министра обороны РФ Сергея Шойгу 9 ноября отдать приказ начать отвод российских военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.
Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 11 ноября сообщил, что спецподразделения ВСУ уже зашли в город. 12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полиция, военная администрация и прокуратура. Зеленский приезжал в Херсон 14 ноября.
Впоследствии россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега.